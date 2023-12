Lionel Messi figura décimo en el escalafón mundial del periódico británico The Guardian

El campeón mundial Lionel Messi, jugador de Inter Miami de Estados Unidos, figura en el décimo puesto del tradicional escalafón anual de futbolistas que elabora un periódico inglés, y que tiene como primero al noruego Erling Haaland y segundo al inglés Jude Bellingham.

Según el ranking del diario londinense The Guardian, que se completó en las últimas horas con los 10 primeros, Messi está décimo y dio sus argumentos para colocarlo en ese puesto al ex astro del Barcelona y París Saint Germain francés.

"Este año iba a ser un bajó para él tras la Copa del Mundo en 2022. Pero Messi impactó cuando evitó ir a Arabia Saudita y fue Inter Miami. Provocó recuerdos de la época de Pelé en Estados Unidos, llenando estadios. Messi transformó a un equipo que estaba último llevándolo a la Leagues Cup, el primer trofeo del club. Es la primera vez que el argentino queda fuera de los tres primeros de nuestra lista, que lo tuvo primero seis veces, desde 2012" dijo The Guardian.

Entre los argentinos que figuran entre los 100 mejores de 2023 figuran: 13ro. Lautaro Martínez, 19no. Agustín Alvarez, 46to. Emiliano Martínez, 59no. Alexis MacAllister, 65to. Germán Cano, 82do. Enzo Fernández, 83ro. Angel Di María y 88vo. Cristian Romero.

Los 10 primeros del escalafón de The Guardian son los siguientes:

.1) Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

.2) Jude Bellingham (Inglaterra, Real madrid)

.3) Kylian Mbappe (Francia, PSG)

.4) Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)

.5) Rodri (España, Manchester City)

.6) Vinicius Junior (Brasil, Real Madrid)

.7) Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

.8) Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

.9) Victor Osimehn (Nigeria, Nápoli)

.10) Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) (Télam)