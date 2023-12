Liverpool, con el argentino Marcelo Meli, irá mañana por el campeonato uruguayo ante Peñarol

Liverpool, con el argentino Marcelo Meli como titular, visitará mañana a Peñarol en la segunda final de certamen 2023 con la gran ocasión de lograr su primer título de campeón uruguayo de fútbol luego de haber ganado como local en la ida por 2 a 0.

El partido se jugará este sábado desde las 19 en el Estadio Campeón del Siglo de Peñarol.

El triunfo de Liverpool en el estadio Belvedere en el partido anterior se concretó con goles de Thiago Vecino, ex Unión de Santa Fe, y Rubén Betancourt.

Liverpool, que tiene como una de sus figuras a Meli, exColón, Boca, Racing, Belgrano, Central Córdoba y Aldosivi, saldrá campeón ganando, empatando y hasta perdiendo por la mínima diferencia.

A Peñarol solo le sirve vencer por tres tantos de diferencia para ser campeón y si lo hace por dos se jugarán 30 minutos suplementarios y de no haber ventajas para alguno de los finalistas habrá remates desde el punto penal.

Peñarol, campeón del certamen Apertura, jugó ante Liverpool, vencedor del Clausura, en la final en el estadio Centenario y los "Carboneros" ganaron 1-0 con gol de Abel Hernández en el último minutos del tiempo suplementario, luego de igualar en los 90 sin tantos.

Al vencer en esa final, Peñarol, dirigido por Diego Aguirre y que cuenta en su plantel con el argentino Ángel González (ex Godoy Cruz, Estudiantes y Lanús), logró el derecho para definir al campeón uruguayo ante el mismo Liverpool que accedió por finalizar primero en la tabla anual.

(Télam)