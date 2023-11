Liverpool y Roma buscarán asegurar el pase a octavos de la Liga de Europa

Liverpool, con Alexis Mac Allister, y Roma, con Leandro Paredes y Paulo Dybala, buscarán mañana asegurar el pase a octavos de final de la Liga de Europa en sus visitas a Toulouse y Slavia Praga, respectivamente.

Por la cuarta fecha del grupo E, Liverpool jugará en Francia ante Toulouse desde las 14.45 con transmisión de ESPN y Star+.

A la misma hora pero por el grupo G, Roma enfrentará Slavia Praga en República Checa y será televisado por ESPN 2 y Star+.

Ambos equipos tienen puntaje ideal y una nueva victoria les asegurará la clasificación a los octavos de final.

Mac Allister jugará su último partido antes de sumarse al seleccionado argentino ya que recibió la quinta tarjeta amarilla en la Premier League y no estará el domingo ante Brentford.

En Roma reaparecerá Paredes, quien no estuvo el domingo contra Lecce por suspensión, y Dybala se perfila para ser nuevamente titular tras su regreso luego de tres partidos ausente por lesión.

El cuerpo técnico del seleccionado argentino también estará atento al resto de la jornada ya que habrá actividad de otros habituales convocados.

En el grupo C, Betis, con Germán Pezzella y Guido Rodríguez, recibirá a Aris Limassol; Juan Musso atajará para Atalanta contra Sturn Graz en Bérgamo, por el grupo D; y en el H, Exequiel Palacios estará en Bayer Leverkusen, que viajará a Azerbaiyán para enfrentar a Qarabag.

También se destaca el cruce entre AEK Atenas, dirigido por Matías Almeyda, y Olympique de Marsella, de Joaquín Correa y Leonardo Balerdi.

Programación completa de la cuarta fecha:

Grupo A: Friburgo- TSC (17.00), West Ham – Olympiacos (17.00)

Grupo B: Ajax- Brighton (14.45), AEK de Atenas- O. de Marsella (17.00)

Grupo C: Betis- Aris Limassol (17.00), Rangers – Sparta de Praga (17.00)

Grupo D: Atalanta- Sturm Graz (17.00), Sporting CP- Raków (17.00)

Grupo E: LASK- Union SG (14.45), Toulouse- Liverpool (14.45)

Grupo F: Rennes- Panathinaikos (14.45), Maccabi Haifa – Villarreal (14.45)

Grupo G: Servette- Sheriff Tiraspol (14.45), Slavia de Praga – Roma (14.45)

Grupo H: Qarabag- Bayer Leverkusen (14.45), Häcken – Molde (17.00) (Télam)