El fútbol femenino de Río Gallegos tendrá este domingo una jornada especial con la final de la Liga Municipal de Fútbol 11, que enfrentará a dos equipos protagonistas: Boxing Club y Camioneras. El partido está programado para las 14:00 horas en la cancha “Indio Nicolai”, y se espera un gran marco de público.

En la previa del encuentro, Radio LU12 AM680 recibió en sus estudios a entrenadores y jugadoras de ambos equipos, que compartieron sus sensaciones antes de salir a la cancha.

Compromiso “Albiverde”

Del lado de Boxing, el entrenador Ezequiel Gallegos y la joven delantera Anabella Contreras destacaron el crecimiento del fútbol femenino y el compromiso del club con la disciplina. “Ha crecido mucho a nivel nacional y aquí en Santa Cruz“, valoró Gallegos, quien también señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo el plantel pese a los desafíos logísticos y económicos que implica competir en torneos locales y también en la órbita de AFA.

Contreras, de 17 años, representa a una nueva camada de jugadoras que se abre paso en el deporte. “Al principio no me querían pechar por miedo a lastimarme, pero les dije que así no aprendería. Después me trataron normal“, recordó sobre sus comienzos en equipos mixtos, antes de sumarse al Boxing.

“El rival juega, pero esperamos tener mejores armas y salir a ganar“, resumió Gallegos sobre el partido de este domingo.

Camioneras confían

Por el lado de Camioneras, el técnico Mauricio Cárdenas y la capitana Rosa Sánchez también se mostraron confiados en la previa, aunque conscientes del desafío. “Venimos con preparativos intensos, también con trabajos tácticos. Cambia mucho jugar en césped sintético o en tierra, por el pique de la pelota“, explicó el DT.

Uno de los pilares del equipo en semifinales fue la arquera Kathy Moreno, figura en la tanda de penales ante Brisas tras empatar 2-2. “Ese día estaba iluminada“, reconoció Cárdenas. Durante los noventa minutos, Camioneras logró reponerse tras ir abajo en el marcador dos veces.

Sánchez, que lleva cinco años en el equipo, señaló que la expectativa “es muy grande” y se mostró con ganas de coronar el trabajo con un título. “Que sea lo que Dios quiera. Los partidos se juegan“, dijo. Y su entrenador añadió: “Tenemos fe. En los últimos dos torneos quedamos entre los mejores cuatro. Queremos dar el paso que falta“.

La final de este domingo promete ser pareja, intensa y muy disputada. Dos equipos que vienen trabajando con seriedad y que quieren cerrar la temporada en lo más alto del fútbol femenino.