Los Angeles Lakers sorprendió al puntero Boston Celtics y le ganó en el TD Garden 114-105

Los Angeles Lakers (25-25), sin las figuras LeBron James y Anthony Davis, sorprendió anoche al vencer como visitante a Boston Celtics (37-12), puntero de la Conferencia Este, por 114 a 105, en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.

El base Austin Reaves sumó 32 puntos y logró la mejor cifra de su carrera con siete triples, como figura angelina, bien secundado por Jaxson Hayes (10 asistencias) y D'Angelo Russell (14 asistencias) con 16 puntos cada uno.

LeBron James se ausentó debido a una lesión en el tobillo izquierdo, pero además los Lakers no contaron con Anthony Davis causa de un problema en un tendón de Aquiles, al que se sumó una serie de calambres en la cadera.

Esas ausencias hacían suponer que los Celtics, el mejor equipo hasta ahora de la fase regular, ganarían con facilidad, pero el resto del joven plantel de los Lakers opinó distinto.

Jayson Tatum anotó 23 puntos por los Celtics, que sin embargo perdieron 15 balones. Boston, que comenzó la temporada con un 20-0 en su feudo del TD Garden, ha perdido tres de sus últimos cinco compromisos como local.

Otros resultados: New York 109-Indiana 105, Memphis 101-Cleveland 108, Utah 124-Philadelphia 127.

En la Conferencia Este es líder Boston con 37-12, seguido Milwaukee 32-16, New York 32-17, Cleveland 30-16 y Philadelphia 30-17; mientras que en el Oeste Minnesota 34-14 es puntero, Oklahoma 33-15, LA Clippers 31-15, Denver 33-16 y Sacramento 27-19. (Télam)