Los Celtics continúan su marcha imparable en la NBA tras derrotar a los Mavericks

Boston Celtics, dueño del mejor récord de la NBA con 47 triunfos y 12 reveses, superó a Dallas Mavericks por un amplio 138 a 110 en el partido saliente de los nueve que le dieron continuidad a la fase regular.

El encuentro se jugó en el estadio TD Garden, en Boston, y los Celtics, cómodos líderes de la Conferencia Este, alcanzaron su décima victoria consecutiva merced a las destacadas actuaciones de Jayson Tatum, el letón Kristaps Porzingis, Jaylen Brown y Al Horford.

Tatum aportó 32 puntos y 8 rebotes, Porzingis 24 y 6 rebotes, Brown 25 canastas, 7 rebotes y 5 asistencias, y Horford 12 tantos y 8 recuperaciones.

Los Mavericks (34/26) tuvieron como puntos altos al esloveno Luka Doncic con un "triple doble" (dos dígitos en tres rubros distintos) que incluyó 37 tantos, 12 rebotes y 11 asistencias, secundado por P.G. Washington con 17 canastas y 7 rebotes, y Kyrie Irving con 19 canastas.

En los demás partidos se dieron los siguientes resultados:

Cleveland Cavaliers 110-Detroit Pistons 100; Philadelphia Sixers 121-Charlotte Hornets 114; Golden State Warriors 120-Toronto Raptors 105; Portland Trail Blazers 122-Memphis Grizzlies 92; Minnesota Timberwolves 120-Sacramento Kings 124 (OT); New Orleans Pelicans 129-Indiana Pacers 102; Milwaukee Bucks 113-Chicago Bulls 97 y Los Angeles Clippers 140-Washington Wizards 115.

– Principales Posiciones:

. Conferencia Oeste: Minnesota Timberwolves 42 triunfos y 18 derrotas; Oklahoma City Thunder 41/18; Denver Nuggets 41/19; Los Angeles Clippers 38/20; Phoenix Suns 35/24 y New Orleans Pelicans 36/25.

. Conferencia Este:

Boston Celtics 47 triunfos y 12 derrotas; Cleveland Cavaliers 39/20; Milwaukee Bucks 40/21; New York Knicks 35/25; Philadelphia Sixers 34/25 y Orlando Magic 34/26. (Télam)