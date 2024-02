Los Celtics se consolidan como líderes de la NBA tras imponerse sobre Atlanta Hawks

Boston Celtics, líder absoluto de la NBA con un récord de 39 triunfos y apenas 12 derrotas, superó como local a Atlanta Hawks por 125 a 117 en el partido saliente de los siete que le dieron continuidad a la fase regular.

El encuentro se jugó en el estadio TD Garden de Boston y el triunfo de los Celtics llegó con destacadas actuaciones de Kristaps Porzingis, autor de 31 tantos, Jayson Tatum con 20, 9 rebotes y 7 asistencias, Al Horford con 14, 8 asistencias y 8 rebotes, y Derrick White con 21 canastas.

Su rival, los Hawks (22/29) tuvieron como principales figuras a Saddiq Bey con 25 tantos y 9 rebotes, Jalen Jhonson con 19 y 15 rebotes, Onyeka Okongwu con 19 y 10 rebotes, y Trae Young con 20 y 10 asistencias.

En los demás partidos se dieron los siguientes resultados:

Toronto Raptors 123-Charlotte Hornets 117; Cleveland Cavaliers 114-Washington Wizards 106; Miami Heat 116-San Antonio Spurs 104; Golden State Warriors 127-Philadelphia Sixers 104; New Orleans Pelicans 117-Los Ángeles Clippers 106 y Detroit Pistons 133-Sacramento Kings 120.

. Principales Posiciones:

Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets 35 victorias y 16 derrotas; Los Ángeles Clippers 34/16; New Orleans Pelicans y Phoenix Suns 30/21.

Conferencia Este: Boston Celtics 39/12; Cleveland Cavaliers 33/16; New York Knicks y Milwaukee Bucks 33/18; Philadelphia Sixers 30/20 e Indiana Pacers 29/23. (Télam)