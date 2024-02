Los Celtics vencen a los Sixers y mantienen su racha imparable en la NBA

Boston Celtics, el equipo de mejor récord de la NBA con 46 victorias y 12 derrotas, venció como local a Philadelphia Sixers por 117 a 99 en el partido saliente de los 10 que le dieron continuidad a la fase regular.

El encuentro se jugó en el estadio TD Garden, en Boston, y el líder de la NBA y de la Conferencia Este logró su novena victoria consecutiva merced a las destacadas tareas de Kristaps Porzingis, Jayson Tatum, Jrue Holiday y Jaylen Brown.

El letón Porzingis anotó 23 puntos y capturó 12 rebotes, Tatum aportó 29 tantos, 11 rebotes y 8 asistencias, Holiday 13 y 7 rebotes y Brown 31 y 6 rebotes.

En los Sixers (33/25) se destacaron Tyrese Maxey con 32 puntos, Tobías Harris con 13 Ricky Council 16.

En los demás partidos se dieron los siguientes resultados:

Orlando Magic 108-Brooklyn Nets 81; Golden State Warriors 123-Washington Wizards 112; Atlanta Hawks 124-Utah Jazz 97; New Orleans Pelicans 115-New York Knicks 92; Detroit Pistons 105-Chicago Bulls 95; Milwaukee Bucks 123-Charlotte Hornets 85.

Minnesota Timberwolves 114-San Antonio Spurs 105; Oklahoma City Thuder 112-Houston Rockets 95 y Miami Heat 106-Portland Trail Blazers 96.

. Principales Posiciones:

. Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves 41 triunfos y 17 derrotas; Denver Nuggets 39/19; Los Angeles Clippers 37/19; New Orleans Pelicans 35/24 y Phoenix Suns 34/24.

. Conferencia Este:

Boston Celtics 46 triunfos y 12 derrotas; Cleveland Cavaliers 38/19; Milwaukee Bucks 38/21; New York Knicks 35/24; Philadelphia Sixers y Miami Heat 33/25. (Télam)