"Los clásicos se definen por detalles", afirmó Zielinski antes del choque ante Banfield

El DT de Lanús, Ricardo Zielinski, expresó hoy que el duelo con Banfield, a jugarse el próximo domingo por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga, se definirá "por detalles", como generalmente sucede en esta clase de partidos.

"Los clásicos se definen por detalles y no importan cómo viene uno o el otro, sino cómo estamos el día del partido. Esperemos tener una buena versión. El secreto pasa por jugar mejor que el rival", indicó Zielinski en conferencia de prensa.

El "Ruso" dijo que tiene "el equipo resuelto", pero con una dosis de ironía explicó porqué no lo confirmó en público: "Como nos cuesta muchísimo conseguir el equipo rival, no voy a decirlo".

Zielinski hizo mención a Darío Herrera, el árbitro designado para el clásico correspondiente a la 7ma. fecha de la Copa de la Liga, que se jugará en "La Fortaleza" el próximo domingo.

"Confío que como cualquier árbitro, tenga una buena versión. Confío en que es un árbitro internacional, que tiene todas las condiciones para hacer un gran partido y tengo confianza en que le vaya muy bien. Que sea imparcial, con eso está bien", manifestó el ex DT de Belgrano, Racing e Independiente.

En cuanto al equipo titular, la única duda pasa por el acompañante de Walter Bou en ataque, ante la lesión de Leandro Díaz.

Los 11 de Lanús serían con: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti, Julio Soler; Luciano Boggio, Felipe Peña Biafore, Raúl Loaiza; Marcelino Moreno; Walter Bou y Jonathan Torres o Augusto Lotti. (Télam)