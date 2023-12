Los comienzos de las pretemporadas de los 28 equipos de la Liga Profesional

La vuelta a la actividad de Independiente. Lanús y Argentinos Juniors prevista para mañana llegará en segundo término detrás del adelantado Independiente Rivadavia, el recién ascendido equipo mendocino que desde el 11 de diciembre volvió a practicar, ahora bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el también relator Rodolfo De Paoli.

Los 28 equipos que jugarán en el año próximo la Copa de la Liga y el campeonato de la Liga Profesional inician sus pretemporadas de acuerdo con el siguiente calendario:

– Argentinos Juniors: El plantel, ya sin Gabriel Ávalos que pasó a Independiente, se reencontrará mañana en el Centro de Entrenamiento y Formación del Fútbol Amateur que la entidad de La Paternal tiene en la Ciudad de Buenos Aires. El técnico sigue siendo Pablo Guede. Jugarán Copa Sudamericana.

– Atlético Tucumán: Es uno de los tantos equipos que volverá a los entrenamientos el miércoles 3 de enero. La dupla técnica la siguen conformando Favio Orsi y Sergio Gómez.

– Banfield: El conjunto albiverde volverá a las prácticas también el 3 de enero en su predio Alfredo Palacios, de la localidad del Luis Guillón, en el sur del Gran Buenos, siempre bajo la conducción de Julio Falcioni, que renovó por .todo 2024.

– Barracas Central: También retornarán el 3 de enero y a diferencia de los anteriores, contarán con un nuevo técnico como es el caso del uruguayo Alejandro Orfila, que llega desde Temperley.

– Belgrano, de Córdoba: No empezará mañana pero sí lo hará este miércoles 27 en su predio Armando Pérez de la capital provincial, siguiendo el plantel a cargo de Guillermo Farré, Como Argentinos Juniors, también jugará Copa Sudamericana.

– Boca Juniors: Iba a empezar mañana, pero como se demora la llegada del técnico Diego Martínez porque no consiguió todavía desvincularse de Huracán, pasó el regreso a los trabajos para el martes 2 de enero. Otro que participará de la Sudamericana.

– Central Córdoba, de Santiago del Estero: La vuelta al trabajo será también el 3 de enero porque debe terminarse el contrato de Omar De Felippe el 31 de diciembre para que pueda tomar su lugar Abel Balbo, que así vuelve al primer club en el que trabajó como entrenador (después lo hizo en Estudiantes de La Plata).

– Defensa y Justicia: El equipo de Florencio Varela volverá a los entrenamientos en su magnífico predio de la localidad de Bosques, cercana a La Plata, el jueves 4 de enero, siguiendo en la conducción el técnico Julio Vaccari. También jugará Sudamericana, siendo el último argentino en ganarla en 2021.

– Deportivo Riestra: La vuelta está pautada en principio para el 3 de enero luego de ser el último equipo en ascender a la primera división, a la que ascendió por primera vez en su historia. Matías Módolo seguirá siendo su técnico.

Estudiantes de La Plata: Para el 4 de enero está prevista la vuelta, siendo uno de los últimos en hacerlo, por una cuestión totalmente lógica ya que justamente viene de jugar, y ganar, la final de la Copa Argentina. Eduardo Domínguez seguirá dirigiendo al "Pincha" que volverá a jugar Copa Libertadores.

– Gimnasia y Esgrima La Plata: Un día antes que su clásico rival, los conducidos por Leonardo Madelón están convocados a Estancia Chica. Luego de ese miércoles 3 de enero el plantel viajará a Uruguay para asumir la parte fuerte de la pretemporada.

– Godoy Cruz, de Mendoza: También el 3 de enero y con la continuidad abrochada de Daniel Oldrá como entrenador principal, está previsto el retorno a la actividad en Mendoza, ya que en la primera parte del año tendrá un a intensa tarea porque deberá afrontar la etapa clasificatoria para la fase de grupos de la Copa Libertadores enfrentando inicialmente a Colo Colo, de Chile.

– Huracán: Al igual que Boca debe esperar la disolución del contrato con Diego Martínez, que irá al "xeneize", para incorporar en su lugar a Facundo Sava, y por eso arrancará la pretemporada el 3 de enero

– Independiente: El "rojo" vuelve a las prácticas mañana bajo la conducción de Carlos Tevez en el predio de Villa Domínico y a principios del año próximo realizará una pretemporada de 20 días en Miami.

– Independiente Rivadavia: El otro ascendido a primera división estuvo practicando durante 10 días a las órdenes de su nuevo técnico, Rodolfo De Paoli, entre el 11 y 21 de diciembre, y volverá a hacerlo en Dalvián el 3 de enero para encarar la parte principal de la pretemporada.

– Instituto, de Córdoba: También entrenará desde el 3 de enero en su predio de La Agustina bajo las órdenes de Diego Dabove y luego se trasladará a Villa Giardino, donde acostumbró realizar algunas pretemporadas en el predio de Luz y Fuerza, como solía hacerlo cuando por ejemplo el entrenador era juan José López.

– Lanús: Uno de los pocos que empezará a entrenarse desde mañana en el polideportivo del club lindero al estadio bajo la conducción de Ricardo Zielinski. Jugará Copa Sudamericana.

– Newell's Old Boys: Fue otro de los adelantados, aunque en este caso por la llegada de un nuevo técnico tras el alejamiento de Gabriel Heinze, como lo es el otro uruguayo que dirigirá en el fútbol argentino: Mauricio Larriera. Las prácticas se realizan desde el 17 de diciembre en el predio Jorge Griffa, de Rosario.

– Platense: Como todos los equipos que cambian de técnicos volverá a entrenar el 3 de enero, ya con Sebastián Grazzini, ex Racing Club, en lugar de Martín Palermo.

– Racing Club: El plantel está citado para el martes 2 de enero en el predio Tita Mattiussi (luego la pretemporada seguirá en Pilar), donde Gustavo Costas iniciará su tercer ciclo como entrenador racinguista. Será otro de los representantes argentinos en la Sudamericana.

– River Plate: Será de los últimos en volver a los entrenamientos, recién el viernes 5 de enero, después de jugar y ganar el viernes pasado el Trofeo de Campeones sobre Rosario Central. Inmediatamente los dirigidos por Martín Demichelis viajarán a Orlando para realizar la parte central de la pretemporada con vistas a la Copa Libertadores.

– Rosario Central: Los mismo que River, volverá a entrenarse para la festividad de Reyes el 6 de enero después de jugar el Trofeo de Campeones. Y como los de Núñez, también jugarán la fase de grupos de la Libertadores, siempre con Miguel Russo como técnico.

– San Lorenzo: Otro de los que volverá el 3 de enero, con Marcelo Moretti como nuevo presidente (asumirá mañana) y Rubén Insúa renovando contrato por dos años. Practicará en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores y también jugará Libertadores.

– Sarmiento: Ya este miércoles y con su nuevo técnico, Sergio Rondina, volverá a entrenarse desde el próximo miércoles en su centro de entrenamiento en Junín.

– Talleres, de Córdoba: La "T" será otro equipo que estrenará técnico, Walter Ribonetto, y que también volverá a las prácticas el 3 de enero en su predio Amadeo Nuccetelli. Otro que jugará la Libertadores.

– Tigre: La salida de Lucas Pusineri obliga a la dirigencia a cerrar con un nuevo entrenador durante la semana entrante, para que pueda asumir en el comienzo de la pretemporada previsto para el 3 de enero.

– Unión: El martes 2 de enero el plantel siempre dirigido por Cristian "Kily" González volverá a las prácticas en su predio Cassasol.

– Vélez Sarsfield: La confirmación de la llegada de Gustavo Quinteros como reemplazante de Sebastián Méndez en la dirección técnica estiró el comienzo de los entrenamientos en la Villa Olímpica de Parque Leloir para el 3 de enero.

(Télam)