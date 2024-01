Los esayos de la fiesta inaugural de París 2024 comenzarán en marzo próximo

Los ensayos para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de verano de París, que se celebrará en el río Sena el próximo 26 de julio, comenzarán en marzo venidero, según lo anunció Thomas Jolly, director artístico de las ceremonias olímpicas y paralímpicas.

"El espectáculo no se podrá ensayar en el río. Los ensayos se llevarán a cabo en interiores, en grandes hangares, y en una base náutica, para todo lo que involucra el agua como material. Serán ensayos fragmentados" dijo Jolly, de 41 años y nacido en la ciudad francesa de Ruan.

La ceremonia tendrá varios puntos para tener en cuenta como por ejemplo que el Sena no tiene la misma profundidad de un lugar a otro, el viento no sopla de la misma manera en cada puente y se debe evitar perturbar los hábitats naturales de la biodiversidad.

En la fiesta habrá una decena de escenificaciones que se sucederán desde el Puente de Austerlitz hasta el Trocadero, serán protagonizados por las delegaciones de atletas y animados por artistas de todas las disciplinas: circo, danza, música, performance y artes plásticas, consignó AFP.

"El mundo entero estará mirando a París. En televisión, son entre 1.000 y 2.000 millones de espectadores. Es el momento de preguntarse: ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? El relato que hemos escrito cuenta la historia de lo que es Francia, presente a lo largo del río con todos sus monumentos, y de lo que será Francia" señaló Jolly a AFP.

En caso de lluvia o problemas de seguridad, hay un plan B y el director artístico señaló: "Hay una multitud de planes de contingencia. Por ejemplo, si llueve, sabemos que a cierto nivel de previsión, distribuiremos trajes para lluvia. Enumeramos todo lo que podría suceder y cuáles son las respuestas que podemos proporcionar". (Télam)