Los Heat superan a los Kings y se instalan en zona de playoffs en la NBA

Miami Heat, el actual subcampeón de la NBA, se impuso como visitante sobre Sacramento Kings por 121 a 110, pese a no haber tenido a su máxima figura, el alero Jimmy Butler, y quedó ubicado sexto en la Conferencia Este, en zona de clasificación a los playoffs.

El encuentro se jugó en el estadio Golden 1 de Sacramento y los Heat, sin Butler ni el pivote Thomas Bryant, ambos expulsados el viernes pasado luego de la gresca que protagonizaron al final del partido con New Orleans Pelicans, apelaron a las buenas actuaciones de Bam Adebayo, Jaime Jaquez Jr., Kevin Love y Caleb Martin.

Adebayo aportó 28 puntos, capturó 10 rebotes y dio 7 asistencias, Jaquez anotó 26 tantos, Kevin Love 19 y 7 rebotes, y Martin 16 y 6 rebotes.

En los Kings, Keegan Murray anotó 28 tantos, De'Aaron Fox 27, 8 rebotes y 6 asistencias, y el lituano Domantas Sabonis se lución con un "triple doble" (dos dígitos en tres rubros) con 14 canastas, 14 rebotes y 10 asistencias.

En los otros tres partidos se dieron los siguientes resultados:

Toronto Raptors 130-Indianas Pacers 122; New York Knicks 113-Detroit Pistons 111 y Brooklyn Nets 111-Memphis Grizzlies 86.

. Principales Posiciones:

. Conferencia Oeste: Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves 40 triunfos y 17 derrotas; Denver Nuggets 39/19; Los Angeles Clippers 37/19; New Orleans Pelicans y Phoenix Suns 34/24.

. Conferencia Este:

Boston Celtics 45 triunfos y 12 derrotas; Cleveland Cavaliers 37/19; Milwaukee Bucks 37/21; New York Knicks 35/23; Philadelphia Sixers 33/24 y Miami Heat 32/25. (Télam)