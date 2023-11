Los hinchas de River "mudaron" la pasión a Avellaneda

Los hinchas de River Plate colmaron hoy el estadio de Independiente, en Avellaneda, para alentar a su equipo en el partido ante Instituto de Córdoba, por la 14ta. y última fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

La pasión "millonaria" se mudó al estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini a causa de los recitales que se llevan a cabo en el Más Monumental. Desde la canadiense Taylor Swift, pasando por el ex Pink Floyd Roger Waters, y hasta los Red Hot Chili Peppers, se dieron cita en el estadio de River que volvió a ser la sede de artistas para conciertos masivos.

Hace unos meses se especuló la posibilidad de que el Madre de Ciudades de Santiago del Estero fuese la cancha para River-Instituto, pero el reclamo generalizado de los abonados a Tu Lugar en el Monumental hizo reconsiderar la idea de los dirigentes.

River copó Avellaneda. La avenida Mitre, las calles Alsina y Bochini, fueron cruzadas por la banda roja, en la tierra de Racing e Independiente, esta vez bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad bonaerenses.

La localía del "millonario" en Independiente no es nueva. Durante la pandemia de coronavirus, entre, 2020 y 2021, mientras se instalaba el nuevo césped en el Más Monumental, el entonces equipo dirigido por Marcelo Gallardo jugó tanto por Copa Libertadores como por torneos locales, aunque sin público.

El estadio del Rojo lució completo en una tarde plena de sol y alta temperatura. Y si bien "no hay nada mejor que casa", según Gustavo Cerati en su aclamada canción "Té Para Tres", los hinchas de River viajaron de Núñez a Avellaneda con la misma pasión y ganas de cada domingo. (Télam)