Finalmente los Juegos Binacionales de la Araucanía que se iban a disputar en Tierra del Fuego en el mes de octubre, se jugarán en la provincia de La Pampa del 7 al 12 de diciembre próximos, donde las provincias patagónicas de un lado y del otro de la frontera se harán presentes como todos los años.

Cabe remarcar que dichos juegos que se disputan desde 1992 entre las provincias patagónicas y sus vecinas de Chile han tenido algunos altibajos pero nunca una situación como esta donde hubo que reorganizar todo de nuevo ante la negativa de Tierra del Fuego a realizarlos este año, sumado a que la natación iba a tener lugar en Río Gallegos y el atletismo en Comodoro Rivadavia, pero igual desistieron los fueguinos de llevarlo adelante, por lo que hubo presurosas reuniones y La Pampa accedió a ser anfitrión en ésta oportunidad.

Los juegos que se disputan en natación, atletismo, básquetbol, fútbol, ciclismo, judo y voleybol reúnen anualmente unos 2600 deportistas hasta 19 años de edad y son los mas esperados por la juventud de todo el sur de ambos países cada año, habiendo logrado un intercambio notable en todo sentido de ambos lados de la frontera.

En esta oportunidad será La Pampa quien los organice, mientras que Santa Cruz fue anfitrión en 2001 y el 2013, por lo que ya conoce el desarrollo de toda la actividad que representan los juegos, y por otro lado, los fueguinos ya manifestaron que no serán los organizadores pero que sus equipos estarán presentes en los juegos de este año.