Los Lakers cierran el año con preocupación tras sumar nueva derrota ante Pelicans

Los Ángeles Lakers perdió anoche con New Orleans Pelicans 129-109 de visitante en su última presentación de 2023, resultado que confirmó su bajón en la recta final del año luego de coronarse en el torneo In-Season Tournament.

Desde ese logro, hace tres semanas, la franquicia angelina apenas ganó tres de los once juegos disputados y este domingo sumaron la segunda derrota en fila fuera de casa, lo que dejó su récord de la temporada en 17 triunfos e igual cantidad de traspiés.

No alcanzaron los esfuerzos de LeBron James (34 puntos y 8 asistencias), Anthony Davis (20 puntos y 10 rebotes) ni Austin Reaves (20 puntos y 9 asistencias) en el Smoothie King Center de New Orleans, donde el local se impuso con una alta efectividad en sus lanzamientos externos (17/34).

En ese rubro destacaron Brandon Ingram (4/7), uno de los máximos anotadores de los Pelicans junto a Zion Williamson (26 puntos), y CJ McCollum (22 tantos y 9 asistencias), quien acertó 6/11 desde el perímetro.

Por su parte, Boston Celtics, el equipo de mejor registro en la actual campaña (26-6), ganó su sexto partido consecutivo, al imponerse como visitante de San Antonio Spurs 134-101 de la mano de Jayson Tatum (25 puntos y 6 rebotes) y Jaylen Brown (24 puntos y 6 rebotes).

. Resultados del domingo en la NBA: Washington Wizards 126-Atlanta Hawks 130; New Orleans Pelicans 129-Los Ángeles Lakers 109; Oklahoma City Thunder 124-Brooklyn Nets 108; San Antonio Spurs 101-Boston Celtics 134; Memphis Grizzlies 92-Sacramento Kings 123 y Phoenix Suns 112-Orlando Magic 107.

. Partidos de hoy: New York Knicks-Minnesota Timberwolves; Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers; Houston Rockets-Detroit Pistons; Milwaukee Bucks-Indiana Pacers; Denver Nuggets-Charlotte Hornets; Phoenix Suns-Portland Trail Blazers; Utah Jazz-Dallas Mavericks y Los Ángeles Clippers-Miami Heat.

– Posiciones –

. Conferencia Este: Boston Celtics (26-6), Milwaukee Bucks (24-8), Philadelphia 76ers. (22-10), Miami Heat (19-13), Orlando Magic (19-13), Cleveland Cavaliers (18-14), Indiana Pacers (17-14), New York Knicks (17-15), Brooklyn Nets (15-18), Chicago Bulls (15-19), Atlanta Hawks (13-19), Toronto Raptors (12-20), Charlotte Hornets (7-23), Washington Wizards (6-26) y Detroit Pistons (3-29).

. Conferencia Oeste: Minnesota Timberwolves (24-7), Oklahoma City Thunder (22-9), Denver Nuggets (23-11), Los Angeles Clippers (19-12), Sacramento Kings (19-12), Dallas Mavericks (19-14), New Orleans Pelicans (19-14), Phoenix Suns (17-15), Los Angeles Lakers (17-17), Houston Rockets (15-15), Golden State Warriors (15-17), Utah Jazz (14-19), Memphis Grizzlies (10-22), Portland Trail Blazers (9-22) y San Antonio Spurs (5-27). (Télam)