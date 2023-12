Los Lakers vencieron a los Suns y están en las semifinales de la Copa de la NBA

Los Ángeles Lakers venció como local a Phoenix Suns por 106 a 103 y avanzó a las semifinales de la Copa de la Liga de la NBA por la Conferencia Oeste, con gran desempeño de la dupla LeBron James y Anthony Davis, que sumaron 58 tantos entre ambos.

El partido se jugó en el estadio Crypto.com Arena y LeBron James anotó 31 puntos, con 10-21 en lanzamientos en dobles, 2-4 en triples y 5-6 en libres, además de acumular 11 asistencias; mientras que Davis aportó 27 tantos y 15 rebotes.

Otro destacado del equipo angelino fue Austin Reaves con 20 puntos.

Los Suns contaron con un entonado Kevin Durant, con 31 puntos (8-10, 4-7 y 3-4), mientras que Grayson Allen y Devin Booker finalizaron con 21 tantos cada uno.

Lakers jugará en semifinales ante New Orleans Pelicans, que el lunes último clasificó tras vencer a Sacramento Kings por 127 a 117.

Por la Conferencia Este clasificó para las semifinales Milwaukee Bucks al vencer como local en el estadio Fiserv Forum a New York Knicks por 146 a 122 con una notable tarea de la dupla Giannis Antetokoumpo y Damian Lillard, sumando entre ambos 63 tantos.

El griego fue el goleador con 35 puntos,10 asistencias y 8 rebotes, mientras que Lillard, en su primera temporada en los Bucks tras abandonar Portland, aportó 18.

Por el lado de los neoyorquinos, Julius Randle fue el goleador del juego con 41 puntos, mientras que Jalen Brunson aportó 24 tantos.

En semifinales Milwaukee jugará ante Indiana Pacers, que en cuartos eliminó a Boston Celtics por 122 a 112 en un resultado sorpresivo.

Las semifinales se jugarán mañana en el T Mobile Arenba de Las Vegas: a las 16 de Argentina jugarán Milwaukee-Indiana y a las 20 Lakers-New Orleans.

La NBA Cup no es lo único por lo que lucharán estos cuatro equipos en Las Vegas, ya que hay premios económicos en juego. Los jugadores del campeón se llevarán cada uno medio millón de dólares y los del subcampeón ganarán 200.000 dólares. (Télam)