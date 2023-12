Los Pistons igualan la mayor racha negativa en una temporada de la NBA

Los Detroit Pistons sumaron anoche su 26ta. derrota consecutiva al caer con Brooklyn Nets 126-115 e igualaron la mayor racha negativa en una temporada de la NBA, un registro que ahora comparten con Cleveland Cavalliers y Philadelphia 76ers.

La franquicia del estado de Michigan, tres veces ganadora del anillo de campeón en 1989, 1990 y 2004, acumula un récord de 2 victorias y 27 derrotas en la campaña en curso, y ocupa el último puesto entre los 15 equipos de la Conferencia Este.

Su última victoria se produjo como local de los Chicago Bulls (118-102), el pasado 28 de octubre.

Esta racha igualó a la de los Cavalliers en la temporada 2010-11 y a la de los Sixers en 2013-14. Philadelphia es dueño de la peor serie de derrota seguidas en la historia de la NBA con 28 pero comprendidas en dos temporadas: 18 en 2014-15 y las otras 10 en 2015-2016.

El entrenador de los Pistons, Monty Williams, respaldó a su equipo en el duro presente que atraviesa y se mostró orgulloso por el esfuerzo que brindan sus jugadores para revertir la situación.

"Perder es horrible en esta liga, y hemos tenido mucho de eso, pero estoy orgulloso de cómo siguen luchando cada noche. Nuestros chicos no quieren formar parte de ningún tipo de racha perdedora. Cada día regresan concentrados y con ganas de ganar un partido", aseguró.

En otro partido disputado en la jornada del sábado, el astro LeBron James se lució con 40 puntos (5/5 en triples), 7 rebotes y 7 asistencias, a una semana de cumplir 39 años, e impulsó a Los Ángleles Lakers para un gran triunfo de visitante sobre Oklahoma City Thunder (129-120).

Como es habitual, "King" James tuvo un socio de lujo en el ala pivote Anthony Davis, responsable de 26 tantos y 11 rebotes.

Los Lakers consiguieron quebrar la serie de cuatro caídas acumuladas después de consagrarse recientemente campeones de la Copa de la NBA (In-Season Tournament).

Otros resultados del día fueron los siguientes: New York Knicks 111-Milwaukee Bucks 130; Los Ángeles Clippers 108-Boston Celtics 145; Charlotte Hornets 95-Denver Nuggets 102; Indiana Pacers 110-Orlando Magic 117 y New Orleans Pelicans 104-Houston Rockets 106

Atlanta Hawks 119-Memphis Grizzlies 125; Toronto Raptors 119-Utah Jazz 126; Chicago Bulls 95-Cleveland Cavalliers 109; Dallas Mavericks 144-San Antonio Spurs 119; Golden State Warriors 126-Portland Trail Blazers 106 y Sacramento Kings 98-Minnesota Timberwolves 110.

En la Nochebuena no habrá partidos y la acción en la NBA se retomará el día de Navidad con el siguiente programa: New York Knicks-Milwaukee Bucks; Denver Nuggets-Golden State Warriors; Los Ángeles Lakers-Boston Celtics; Miami Heat-Philadelphia 76ers. y Phoenix Suns-Dallas Mavericks. (Télam)