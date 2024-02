Los protagonistas pidieron por un clásico platense en paz y sin violencia

En la previa del clásico platense jugadores de Gimnasia y Esgrima y de Estudiantes y el preparador físico del seleccionado argentino Luis Martín participaron de un video publicado hoy en las redes sociales, una campaña organizada por la Fundación Acción Solidaria donde el lema fue “rivales no enemigos”.

En el video participaron también Pablo De Blasis, Guido Carrillo, Eric Ramírez y Santiago Flores.

De Blasis, referente del Lobo, expresó: “te hablamos como jugadores pero también como personas y como hinchas. Para que el fin de semana el clásico sea una fiesta necesitamos la ayuda de todos los hinchas de Gimnasia y de Estudiantes. Unidos somos mejores, por eso decidimos ser rivales y no enemigos. Por un clásico sin violencia".

Por su parte, el delantero estudiantil dijo: "el fin de semana tengamos un clásico en paz y se pueda disfrutar como lo merecemos todos, sin violencia y que sea con alegría". El profe Martín, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y platense también se unió al pedido.

Mientras tanto, Emmanuel Polo, referente de la fundación comentó que la idea es bajar un mensaje de sana competencia y afirmó "es esencial poder llevar adelante este aporte que posibilite mostrar a las figuras de nuestros equipos comprometidas con el fin de la violencia en las canchas de fútbol para avanzar como personas y sobre todo como sociedad".

La semana de ambos planteles fue con absoluto silencio, no hubo contactos con la prensa, las prácticas fueron tal como es habitual a puertas cerradas y todos evitaron manifestaciones público.

En la semana desde la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) se realizaron actividades para concientizar a la población y el intendente de la ciudad Julio Alak recibió con el mismo mensaje a los presidentes de ambas instituciones, Mariano Cowen y Martín Gorostegui.

La cancha tendrá su apertura a las 16.30, estará habilitada para 27.500 espectadores y no se venderán entradas, solo ingresan socios con la cuota de febrero al día.

(Télam)