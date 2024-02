Los Pumas 7s, con horarios y rivales para el seven de Los Ángeles

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s, integrarán el Grupo A en el torneo de Los Ángeles (Estados Unidos) junto a sus pares de España, Sudáfrica e Irlanda, por la quinta etapa del circuito SVNS que organiza la World Rugby.

El debut de los tricampeones del seven de Vancouver se desarrollará en la populosa ciudad del Estado de California entre el sábado 2 y el domingo 3 de marzo.

Los Pumas 7s debutarán el sábado 2 de marzo desde la 1:00 (hora argentina) frente a España.

Posteriormente, el mismo día se medirá frente a Sudáfrica a las 15:36 y cerrará la fase de grupos ante Irlanda a las 20:06.

El domingo 3 se llevará a cabo la etapa final del certamen.

El grupo B del seven de Los Ángeles estará integrado por Nueva Zelanda, Australia, Samoa y Estados Unidos, mientras que el Grupo C contará con los representativos de Francia, Fiji, Inglaterra y Canadá.

El seleccionado albiceleste se consagró campeón el domingo último en territorio canadiense, al doblegar en la definición a Nueva Zelanda, por 36-12.

En Vancouver ya había alcanzado dos títulos: en 2022 al superar a Islas Fiji (29-10) y en 2023 al prevalecer sobre Francia (33-21).

El equipo argentino obtuvo en esta temporada el torneo de Perth, en enero pasado, al derrotar en la final al local Australia, por 31-5, y también fue medalla de oro en el Seven de Ciudad del Cabo, por la segunda etapa, cuando superó a los australianos por 45-12.

Por su parte, en la fecha inicial del Circuito de seven, en Dubai, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora perdió en la definición frente a Sudáfrica por 12-7.

De esta manera, Los Pumas '7 encabezan las posiciones en el ranking oficial de la World Rugby con 76 puntos, seguido por Irlanda e Islas Fiji, con 54; Nueva Zelanda, 50; y Australia, 47.

A lo largo de la historia, los seleccionados argentinos obtuvieron 9 títulos, en 16 ocasiones se clasificaron subcampeones y 21 veces se subieron al tercer escalón del podio. (Télam)