Los Pumas 7s debutan frente al seleccionado de España en el seven de Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024, debutarán este sábado frente a su par de España por el torneo de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, en el primer certamen de la temporada del Circuito Mundial de la especialidad.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en Tokio 2020, jugará con España desde las 3.28, por el Grupo B que también lo conforman Australia e Irlanda.

Los Pumas 7s jugarán posteriormente, ese mismo día, frente a Australia desde las 7.36 y finalizarán la etapa clasificatoria frente a su par de Irlanda, desde las 13.12.

Por su parte, Nueva Zelanda, campeón masculino de la temporada anterior, integrará el grupo A, junto con los representativos de Sudáfrica, Samoa y Canadá.

En tanto Fiji se enfrentará con los seleccionados de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.

El domingo 3 de diciembre, se llevará a cabo la etapa final del seven de Dubai, el cual obtenido la temporada anterior por Sudáfrica y en el que Los Pumas 7s finalizaron en el sexto lugar.

Los Pumas 7s finalizaron la temporada anterior en el segundo lugar del Circuito Mundial de Seven, tras obtener los torneos de Vancouver y Londres, mientras que en Singapur, Los Ángeles y Toulouse finalizaron segundos.

La tabla general de la temporada anterior fue la siguiente: 1. Nueva Zelanda (200 puntos), 2. Argentina (179), 3. Fiji (156), 4. Francia (151), 5. Australia (133), 6. Samoa (132), 7. Sudáfrica (120), 8 Irlanda (114), 9 Gran Bretaña (100), 10. Estados Unidos (98) y 11. España (57).

(Télam)