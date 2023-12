Los Pumas 7s debutarán ante España el sábado en el Seven de Ciudad del Cabo

El seleccionado argentino de rugby Seven, Los Pumas 7s, debutará el sábado próximo ante España, a las 5:28 de la mañana, por el Grupo B, en el certamen de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), segundo torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 (SVNS) que organiza la World Rugby (WR).

Argentina, que fue subcampeón en el Seven de Dubai el pasado fin de semana al perder la final ante Sudáfrica, luego jugarán contra Francia, a las 8:28, y con Fiji, desde las 13:50 horas.

Este nuevo SVNS está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada, señaló el sitio de la World Rugby (WR).

La SVNS se extenderá por siete meses, y esta conformada por 12 seleccionados, ellos son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá.

Esos equipos sumarán puntos en las siete primeras etapas. Tras el Seven de Singapur, los ocho mejores llegarán a la Gran Final de Madrid para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto), tratarán de conservar la categoría.

Esos cuatro últimos jugarán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series; y los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

Los otros grupos de Ciudad del Cabo serán: Grupo A, Sudáfrica, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos y Grupo C, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Samoa.

Los Pumas 7s son los actuales subcampeones mundiales, detrás de Nueva Zelanda, y son uno de los candidatos a luchar por oro olímpico en los Juegos de París 2024. (Télam)