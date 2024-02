Los Pumas 7s defenderán mañana el bicampeonato del torneo de Vancouver

El seleccionado de rugby seven, Los Pumas 7s, defenderá mañana el bicampeonato del torneo de Vancouver, Canadá, correspondiente a la cuarta etapa del circuito SVNS, que organiza la World Rugby.

Pumas 7s, ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024 y medalla de bronce en Tokio 2020, debutarán mañana frente a Canadá, desde las 20:42.

Posteriormente, el sábado se medirán con España a las 1.46, mientras que el conjunto argentino cerrará la fase clasificatoria el mismo día a las 19.33 frente a Fiji, todos por la zona A.

Australia integrará la zona B junto a sus pares de Francia, Samoa y Estados Unidos, mientras que la zona C estará conformada por los representativos de Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Inglaterra.

El domingo 25 de febrero se llevará a cabo la etapa final del Seven de Vancouver.

Los Pumas 7s fueron los ganadores de las dos últimas ediciones del Seven de Vancouver al derrotar en el 2022 a Fiji (29-10) y un año más tarde a Francia (33-21).

De esta manera, el conjunto argentino irá por su tercera medalla de oro consecutiva y a su vez consagrarse campeón en el mismo escenario en tres oportunidades seguidas.

El plantel argentino dirigido por el entrenador Santiago Gómez esta integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Grazziano, Rodrigo Isgró, Santiago Mare,

Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pelladini, Gastón Reval, Germán Schultz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

El conjunto argentino esta temporada se consagró campeón del torneo de la especialidad en la ciudad de Perth el pasado 28 de enero, válido por la tercera etapa del circuito internacional de la World Rugby, al vencer en la final al local Australia por 31-5.

Previamente, Los Pumas 7s que registran doce triunfos consecutivos, salieron campeones del Seven de Ciudad del Cabo, al vencer en la final también a Australia por 45-12.

En tanto, en la fecha inicial del Circuito internacional, el conjunto argentino también fue finalista en el torneo de Dubai (Emiratos Árabes) pero cayó frente a Sudáfrica por (12-7).

En tanto, la categoría femenina estará dividida de la siguiente manera: en el Grupo A estarán Irlanda, Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelanda; el Grupo B lo integrarán Australia, Fiji, Estados Unidos, Japón y Fiji; y el Grupo C lo ocuparán Inglaterra, Canadá, Francia y España.

(Télam)