Los pumas 7s derrotaron a España y clasificaron a cuartos de final de oro del seven de Vancouvert

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s derrotaron esta mañana a España por 38-7 y se clasificaron a los cuartos de final de oro del Seven de Vancouver, Canadá.

El conjunto argentino ayer derroto al seleccionado canadiense por 12-10 y esta tarde finalizará su participación en la etapa clasificatoria enfrentando a Fiji.

Los Pumas 7s conducidos por el técnico Santiago Goméz Cora lograron un parcial de 19-0.

Los tries marcados por el conjunto argentino fueron conquistados por Matteo Graziano (2) Tobía Wade (2), Marcos Moneta y Rodrigo Isgró, mientras que Wade sumo cuatro conversiones.

Por su parte, Joaquín Pellandini fue amonestado y para España marco su única conquista por intermedio de Jeremy Trevithick, convertido por Francisco Cosculluela.

Mañana se disputará la etapa final del seven de Vancouver, Canadá, en la que Los Pumas 7s ganaron en forma consecutiva en 2022 y 2023.

(Télam)