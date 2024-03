Los Pumas 7s derrotaron a Sudáfrica y se clasificaron a la Copa de oro del seven de Los Ángeles

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, derrotó esta tarde a su par de Sudáfrica por 15-7 y se clasificó a la Copa de Oro del seven de Los Ángeles, que se disputará mañana .

En el encuentro, válido a la quinta etapa del circuito SVNS que se lleva a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, Los Pumas 7s protagonizaron un exitoso debut al vencer a España por 28-21.

Los Pumas 7s, conducidos por el entrenador Santiago Gómez Cora, quien cumplió 500 partidos al frente del seleccionado argentino, jugó frente al conjunto sudafricano bajo una intensa lluvia.

El primer tiempo finalizó en cinco tantos y en la parte complementaria, Luis González apoyo en dos oportunidades y Tobías Wade convirtió la segunda conquista para sellar el 17-5 final.

Los Pumas 7s, derrotaron esta madrugada a España por 28-21, merced a dos tries de Marcos Moneta, otro de Tobías Wade y uno más de Joaquín Pellandini, más las conversiones de Wade (2) y Santiago Vera Feld (2).

Los Pumas 7s cerrarán su participación en la etapa clasificatoria enfrentado a Irlanda. (Télam)