Los Pumas 7s están en la final del Seven de Vancouver y buscarán el tricampeonato

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas 7s está en la final del Seven de Vancouver, de Canadá, y buscarán el tricampeonato tras vencer ampliamente esta tarde a Estados Unidos por 35 a 19.

La final del torneo será esta noche a las 22.20 con el ganador del cruce entre el ganador de Francia y Nueva Zelanda.

Los argentinos van por su tercer título consecutivo tras los de 2022 y 2023. Además, disputarán la séptima final consecutiva.

El equipo conducido por el técnico Santiago Gómez Cora logró el triunfo gracias a los tries de Matías Osadczuk (2), Tobías Wade, Agustín Fraga y Joaquín Pellandini y las conversiones de Wade (4) y de Pellandini (1).

Los Pumas llegaron a la final tras ganar los tres primeros partidos de la fase de grupos, derrotar a Samoa por 14 a 12 en cuartos de final y en semis a los Estados Unidos.

Argentina llegó a su victoria número 17 y está en condición de invicto en el Seven de Vancouver. La última caída en el BC Place Stadium fue el 10 de marzo de 2019, en las semifinales de la Copa de Plata ante Nueva Zelanda por 26-21.

(Télam)