Los Pumas 7s harán la pretemporada en Pinamar entre el 8 y 16 de enero

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, subcampeón del circuito mundial de la World Rugby 2023 y puntero del actual, realizará la pretemporada en la ciudad bonaerense de Pinamar de cara a la continuidad en el circuito y los Juegos Olímpicos de París 2024, informó la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El plantel que dirige Santiago Gómez Cora estará en la localidad balnearia desde el 8 al 16 de enero.

El primer compromiso a afrontar será el Seven de Perth (Australia), tercera fecha del circuito mundial, entre el 26 y 28 del actual.

En 2023 Los Pumas 7s completaron la mejor campaña de su historia en el Circuito Mundial con seis finales jugadas (tres ganadas: Hamilton, Vancouver y Londres) y finalizando segundos en la tabla general. A su vez, ganaron la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago.

La temporada 2023/24 del Circuito Mundial no pudo haber comenzado mejor para el seleccionado nacional: medalla de plata en Dubai y dorada en Ciudad del Cabo, y primer puesto en la tabla general con 38 puntos, seguido por Fiji y Sudáfrica con 30.

“Nosotros tenemos un calendario distinto a todo el rugby argentino. En este momento estamos en la mitad de la temporada y más que una pretemporada sería una continuidad en lo que venimos trabajando", destacó el entrenador Gómez Cora de cara al arribo del equipo a Pinamar.

En la ciudad balnearia se entrenará un plantel de 17 jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, Thomas Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgro, Alfonso Latorre, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Estanislao Pérez Pardo, Facundo Pueyrredón, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. (Télam)