Los Pumas 7s integrará el Grupo A con Sudáfrica, Canadá y España en el Seven de Perth

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, integrará el Grupo A en el torneo de Perth (Australia) junto a Sudáfrica, Canadá y España, por la tercera fecha del circuito mundial de la especialidad, según lo informó hoy la World Rugby (WR).

Argentina, que tiene a Santiago Gómez Cora como entrenador, es el actual subcampeón del circuito y es puntero en esta edición tras haber ganado el oro en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y plata en Dubai (Emiratos Arabes).

El Seven de Perth se jugará entre el 26 y 28 del actual. La Zona B, estará conformada por Australia, Irlanda, Gran Bretaña y Estados Unidos y la C por Fiji, Nueva Zelanda, Francia y Samoa.

Los Pumas 7s está en plena pretemporada en Pinamar preparándose para la reanudación del circuito luego de un 2023 en el que completaron la mejor campaña de su historia con seis finales jugadas (tres ganadas: Hamilton, Vancouver y Londres).

En la ciudad balnearia se entrenan 17 jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, Thomas Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgro, Alfonso Latorre, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Estanislao Pérez Pardo, Facundo Pueyrredón, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade. (Télam)