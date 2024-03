Los Pumas 7s quedan eliminados ante Irlanda en los cuartos del Seven de Los Ángeles

Los Pumas 7s., líderes del Circuito Internacional de Rugby Seven masculino, perdieron con Irlanda por 24-14 y quedaron eliminados en los cuartos de final del torneo de Los Ángeles, Estados Unidos, donde buscaban su cuarta consagración de la temporada.

El seleccionado argentino cayó ante los irlandeses en el segundo juego dentro del mismo torneo, después de haberlos vencido por 26-14 en el último juego del Grupo A, que se adjudicó invicto.

Previamente, el equipo de Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, le había ganado a España por 28 a 21 y a Sudáfrica por 17 a 5.

En el juego eliminatorio frente a Irlanda, Argentina no pudo contar con su capitán Santiago Álvarez debido a un esguince del acromio clavicular. El equipo formó con Luciano González, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Rodrigo Isgró y Marcos Moneta.

Con la derrota en cuartos de final, Los Pumas quedaron marginados a luchar por el quinto puesto ante Fiji en un partido que se disputará este domingo desde las 20:58 en el estadio Dignity Health Sport Park de Los Ángeles.

A pesar de no cumplir con el objetivo de la coronación, Argentina logró una meta importante de cara al futuro: se aseguró su clasificación a la instancia final del Circuito Internacional, que se disputará en Madrid del 30 de mayo al 2 de junio con el título en juego.

Además, el equipo registró en Los Ángeles dos estadísticas para la historia: Gómez Cora superó los 500 partidos al frente de Los Pumas 7s. y el Santiago Vera Feld alcanzó el centenar de presencias.

El seleccionado "albiceleste" lidera la clasificación global de la temporada con 78 unidades, después de coronar los Seven de Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver y de clasificarse finalista en Dubai en la primera fecha.

Concluida la competencia en Los Ángeles, la siguiente estación del Circuito Internacional será en Hong Kong, del 5 al 7 de abril. (Télam)