Los Pumas vencen a los All Blacks y jugarán la final del Seven de Dubai

Los Pumas 7s se clasificaron para la final del Seven de Dubai, primera etapa del circuito profesional de Rugby Seven, y se enfrentarán hoy a Sudáfrica por la Copa de Oro, luego de vencer a Nueva Zelanda por 21-19 en una de las semifinales.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora, campeón panamericano en Santiago 2023, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y subcampeón del circuito Seven, enfrentará a los Springboks desde las 12.53 de Argentina con transmisión de Star+.

El equipo argentino buscará su séptima conquista en la serie mundial luego de obtener dos veces el Seven de Estados Unidos (2004, 2009), dos el de Canadá (2022, 2023), una el de Nueva Zelanda (2023) y una el organizado en Londres (2023).

Los argentinos avanzaron a las semifinales este domingo tras ganarle a Samoa 21-14 en un encuentro de cuartos de final, disputado en la madrugada.

El sábado había asegurado su clasificación a la instancia eliminatoria luego de adjudicarse de forma invicta el Grupo B con victorias sobre España, Australia e Irlanda.

La Seven Series de rugby tiene este año un nuevo formato de siete torneos y una etapa final del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, donde se definirá el campeón de la temporada.

Los doce países que participan del circuito masculino son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá. (Télam)