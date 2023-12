Lucas Beltrán convirtió el gol de la victoria de Fiorentina ante Hellas Verona

El delantero argentino Lucas Beltrán convirtió hoy el gol de la victoria de Fiorentina sobre Hellas Verona por 1-0, como local, en la continuidad de la 16ta fecha de la Serie A de Italia.

Además, el tucumano Roberto Pereyra marcó para Udinese en el empate 2-2 ante Sassuolo, como local.

El ex River Plate salió desde el inicio junto al defensor Lucas Martínez Quarta y apareció en el minuto 33 del segundo tiempo para darle el triunfo al conjunto "viola" con un fuerte remate adentro del área.

Este fue el segundo gol del cordobés, de 22 años, en el "calcio" y el cuarto en su primera temporada en Europa.

Fiorentina alcanzó los 27 puntos y trepó al quinto lugar hasta que Roma (25) enfrente desde las 14:00 a Bologna, como visitante.

En la previa del partido, Martínez Quarta y Nicolás González, quien se perderá lo que resta del año por una lesión muscular, fueron homenajeados por el club de Florencia por haber cumplido el centenar de presencias.

Gino Infantino estuvo en el banco de suplentes del local, mientras que en Hellas Verona ingresó el defensor Bruno Amione y Juan Manuel Cruz ocupó un lugar entre las alternativas.

El otro grito argentino de la fecha fue del mediocampista Roberto Pereyra para el empate de Udinese ante Sassuolo por 2-2.

El tucumano también participó del primer gol de su equipo, que ganaba 2-0 pero después de la expulsión de Martín Payero (ex Boca Juniors) sufrió la remontada de la visita por el doblete de Domenico Berardi.

En el inicio de la jornada, Milan goleó a Monza por 3 a 0 y se consolidó en el tercer lugar a cinco puntos del escolta Juventus y a seis del líder Inter.

Con goles de Tijani Reijnders a los 3 minutos, Jan-Carlo Simic a los 42 y Noah Okafor a los 35 del segundo tiempo, el equipo "rossonero" derrotó con claridad al Monza, que tuvo el ingreso del argentino Valentín Carboni en la segunda parte.

Luka Romero, en Milan, y Franco Carboni, en Monza, estuvieron en el banco pero no sumaron minutos.

La jornada en el "Calcio" continuará de la siguiente manera:

. A las 14: Bologna-Roma

. A las 16.45: Lazio-Inter

. Mañana:

. A las 16.45: Atalanta-Salernitana

= Posiciones=

Inter 38 puntos; Juventus 37; Milan 32; Napoli y Fiorentina 27; Roma y Bologna 25; Atalanta y Torino 23; Monza y Lazio 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa y Sassuolo 16; Cagliari y Udinese 13; Empoli 12; Hellas Verona 11 y Salernitana 8. (Télam)