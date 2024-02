Luciano Perdomo deja terapia intensiva y recibe un sentido homenaje en el estadio de Chacarita

(Actualiza con información)

El capitán de Chacarita Juniors, Luciano Perdomo, víctima de un grave accidente automovilístico, salió de los cuidados intensivos en su internación, a la vez que recibió esta tarde un sentido homenaje en el estadio de San Martín, donde el equipo local recibió a Maipú de Mendoza en el inicio de la temporada de la Primera Nacional.

Gastón Perdomo, papá del futbolista, contó que su hijo ya se encuentra en una sala general y mantuvo contacto con la familia por primera vez desde el choque que protagonizó el 22 de enero cuando se dirigía a un entrenamiento.

"Desde el día 1 supimos que no había problemas en el cerebro, lo favoreció que no tuvo presión intracraneana, pero tenía la cara muy hinchada y lesionada. Después la recuperación fue día a día", relató su padre en diálogo con DSports Radio.

"Luciano no tuvo infecciones y eso le jugó a favor. Su estado físico de deportista también lo favoreció", añadió el padre.

El accidente del capitán de Chacarita, que extendió su vínculo contractual hasta fines del 2025, ocurrió cerca de las 7.30 del lunes 22 de enero, cuando el futbolista de 27 años transitaba en dirección al predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el partido de Moreno.

Por causas aún no esclarecidas, la camioneta en la que viajaba Perdomo se incrustó debajo de un camión y luego se incendió.

Las autoridades de tránsito y el personal médico, según fuentes que intervinieron en el siniestro, consiguieron rescatar al jugador y derivarlo a un hospital de San Miguel del Monte, zona donde ocurrió el accidente.

Horas más tarde fue trasladado al sanatorio de La Trinidad Mitre, en el barrio porteño de Once, donde además constataron que el mediocampista también presentaba múltiples fracturas de sus huesos faciales.

El papá de Perdomo adelantó que su hijo tenía previsto ver por TV el partido de Chacarita con Maipú, en el que se produjeron repetidas manifestaciones de apoyo a su recuperación.

Ambos equipos salieron al campo de juego con una remera blanca con su nombre y el número 5 con el que utiliza con al camiseta del "Funebrero". Luego posaron para una foto conjunta con niños que sostenía globos y formaban su sobrenombre: "Puchi".

Antes del partido, sus compañeros del plantel de "Chaca" pasaron por los micrófonos de TyC Sports para manifestarle su cariño y el deseo de contarlo cuanto antes en el plantel que dirige Aníbal Biggeri.

En el minuto 5 de juego, el árbitro Pablo Giménez paró el partido y el público levantó carteles con el dorsal del jugador y la leyenda: "Fuerza capitán".

“Lo conozco y querrá volver cuanto antes pero hay que tener en claro que la recuperación es día a día”, concluyó Gastón Perdomo en relación al posible regreso de su hijo a la actividad profesional. (Télam)