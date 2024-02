Luciano Perdomo evoluciona y dejó la terapia intensiva

El cuerpo médico del club Chacarita Juniors informó hoy que el futbolista Luciano Perdomo continúa internado pero dejó la terapia intensiva y se encuentra en una sala general, donde mantuvo contacto con sus familiares.

Gastón Perdomo, papá del futbolista que se accidentó con su auto, contó a D Sports Radio que “lo favoreció que no tuvo presión intracraneana", al tiempo que agregó: "Desde el día 1 supimos que no había problemas en el cerebro pero tenía la cara muy hinchada y lesionada. Después la recuperación fue día a día".

"Luciano no tuvo infecciones y eso le jugó a favor. Su estado físico de deportista también lo favoreció", añadió el padre.

El papá de Perdomo confió que verá el partido de Chacarita por televisión junto a su hijo y remarcó: “Lo conozco y querrá volver cuanto antes pero hay que tener en claro que la recuperación es día a día”.

El accidente del capitán de Chacarita, que extendió su vínculo contractual hasta fines del 2025, ocurrió cerca de las 7.30 del lunes 22 de enero, cuando el futbolista de 27 años transitaba en dirección al predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el partido de Moreno.

Por causas aún no esclarecidas, la camioneta en la que viajaba Perdomo se incrustó debajo de un camión y luego se incendió.

Las autoridades de tránsito y el personal médico, según fuentes que intervinieron en el siniestro, consiguieron rescatar al jugador y derivarlo a un hospital de San Miguel del Monte, zona donde ocurrió el accidente.

Horas más tarde fue trasladado al sanatorio de La Trinidad Mitre, en el barrio porteño de Once, donde además constataron que el mediocampista también presentaba múltiples fracturas de sus huesos faciales. (Télam)