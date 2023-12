Luis Enrique se ríe de los rumores de una pelea con Mbappé: "No somos novios, pero casi"

El español Luis Enrique, entrenador de París Saint Germain, bromeó hoy sobre el rumor de una mala relación con la estrella del equipo, el delantero Kylian Mbappé.

"La relación es la misma de siempre, diría perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere", respondió, en tono de broma, Luis Enrique cuando fue consultado en conferencia de prensa por su vínculo con el goleador francés.

"No sé por qué me hacen esta pregunta. Tengo cercanía con la mayoría de los jugadores, diría con todos. Y con Kylian la tuve desde el principio. Es muy bromista, está siempre sonriendo y a mí también me gusta la broma. Tenemos una relación cercana y muy buena", remarcó el DT español.

Luis Enrique reaccionó así ante la versión de la prensa francesa que expuso en las últimas horas una supuesta "tensa relación" con la máxima figura del equipo parisino.

Mbappé cumplirá mañana 25 años y Luis Enrique también deseó que tenga "muchos éxitos" tanto "en lo individual como en lo colectivo".

"Su nivel está por encima de cualquier duda. Es una maravilla tener un jugador como él. Está en la cúspide del fútbol mundial", elogió.

París Saint-Germain, líder de la Ligue 1 de Francia, recibirá mañana a Metz desde las 17:00, en el marco de la 17ma fecha. (Télam)