"Mañana me reúno con Brito por Palavecino y Batalla", dijo Moretti, presidente electo de San Lorenzo

El abogado y empresario Marcelo Moretti, quien el pasado domingo fue elegido por los socios como nuevo presidente de San Lorenzo, aseguró que el entrenador Rubén Darío Insúa le "pidió seis refuerzos" y que mañana se reunirá con Jorge Brito, su par de River, para intentar retener al arquero Augusto Batalla y con la intención de sumar al volante ofensivo Agustín Palavecino.

"El Gallego nos pidió que se queden 14 jugadores, que son los titulares y tres jugadores más, y nos pidió seis refuerzos, así que estamos trabajando en eso. La idea es que no se vaya nadie y armarle un gran equipo para ir por la segunda Copa Libertadores", aseguró el presidente electo en diálogo con la prensa luego del sorteo de la Copa Argentina 2024, que se realizó hoy en el predio de AFA en Ezeiza.

Justamente sobre el pedido del entrenador de retener a los jugadores titulares del plantel actual, Moretti puntualizó en el arquero Augusto Batalla, cuyo pase pertenece a River, y también se refirió a Agustín Palavecino, quien interesa en el cuerpo técnico. "Mañana me junto con Jorge Brito, presidente de River, por el tema de Palavecino y Batalla", confirmó.

Además, Moretti, quien fue elegido por el 36,73% de los votos, reconoció como "prioridad" la intención de retener también al segundo arquero, Facundo Altamirano.

Otro de los nombres mencionados fue el del paraguayo Ángel Romero, quien ya tuvo un paso por el club entre 2019 y 2021: "Con Ángel hablé, lo pidió el Gallego. El tema es que va a tener familia en Brasil y en Corinthians quieren retenerlo. El martes, cuando asumamos, iniciaremos charlas formales porque es un jugador que me encanta. Quiero que tenga su revancha en el club. Se fue muy mal la otra vez, lamentablemente, por una decisión de (Matías) Lammens".

En la misma línea, hizo hincapié en la necesidad de "tener un equipo de jerarquía" y "que sea protagonista en todos los torneos". Y remarcó: "La segunda Copa Libertadores y el Estadio en Boedo son las dos prioridades más grandes que tenemos como dirigentes".

Con respecto a las finanzas de San Lorenzo, explicó que "si bien el club está equilibrado, hay deudas y no hay plata para un gasto extraordinario". Por este motivo, admitió: "Seguramente tendremos que hacer aportes de capital propios de los dirigentes. Dinero en las arcas no hay".

Para cerrar, sobre la continuidad de Insúa, aseguró que le ofrecieron dos años de contrato, "mejorando muchísimo el sueldo", porque, tal como detalló Moretti, actualmente "es el técnico que menos gana de los equipos grandes y casi uno de los que menos gana de Primera División".

"El Gallego se lo ganó en la cancha. Se lo dije cuando nos juntamos: 'La vida te dio una segunda oportunidad, la aprovechaste muy bien'. El respeto máximo por una persona que ha trabajado muy bien estos últimos años. Por eso le ofrecimos dos años de contrato, para que se quede tranquilo y queremos armarle un gran equipo", completó. (Télam)