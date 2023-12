Mañana se cumplen 20 años de la última Copa Intercontinental de Boca y del fútbol argentino

Fue el 14 de diciembre de 2003, mañana se cumplirán exactamente 20 años: Boca Juniors, entonces dueño de la Libertadores, conquistaba en Japón ante el poderoso Milan de Italia, campeón de Europa, su última Copa Intercontinental y también la última del fútbol argentino, después de igualar 1 a 1 y vencer por penales en la fría noche oriental.

En el año 2005 el certamen dejó de disputarse y fue reemplazado por la FIFA por la Copa Mundial de Clubes, que se realizó también en Japón.

En aquel 2003 el Boca del Virrey Carlos Bianchi consiguió una de sus hazañas más importantes: derrotó al gran Milan de Carlo Ancelotti en Yokohama y se quedó con la Copa Intercontinental.

El equipo del Virrey, que ya había tocado el cielo con las manos en 2000 frente a Real Madrid (España) en Tokio, se tomó revancha del trago amargo que le significó la derrota con Bayern Múnich (Alemania) en 2001 por el mismo certamen y el festejo llegó en una infartante definición por penales.

La noche japonesa había comenzado complicada para Boca, ya que Milan se adelantó con un gol del danés Jon Dahl Tomasson a los 23 minutos.

El empate fue obra de Matías Donnet, cinco minutos después, y el resultado 1-1 ya no se modificaría ni siquiera en el tiempo suplementario. Ni siquiera con el ingreso de un entonces juvenil Carlitos Tevez, una de las figuras de ese año, que no jugó de entrada porque venía de una lesión.

Tiempo después, en una nota con Télam, Bianchi se sinceró: "Jamás practiqué penales antes de una final ni tenía anotado quiénes los ejecutarían. Cuando llegaba el momento me acercaba al grupo, miraba a los jugadores a los ojos y aquel que tenía la mirada erguida y no la bajaba, era mi candidato", reveló el técnico más ganador de la historia del fútbol argentino.

Y agregó: "Siempre dijeron que los penales eran mi especialidad y la verdad que me causa gracia. Nunca los preparé, sólo era cuestión de intuición y suerte". Por esa vía festejó tres Copas Libertadores (Vélez 1994 y Boca 2000 y 2001), además de la Intercontinental 2003 en la ciudad de Yokohama.

En los disparos desde los 12 pasos, el arquero Roberto Abbondanzieri se lo detuvo al crack Andrea Pirlo y provocó la explosión del público xeneize ya en el inicio mismo; y luego el entusiasmo lo acrecentó Rolando Schiavi al acertar su remate. Pero luego el portugués Rui Costa emparejó la serie y el golero brasileño Dida le negó el grito a Sebastián Battaglia.

Los italianos no tuvieron tiempo de aliviarse, porque el holandés Clarence Seedorf remató desviado y el propio Donnet volvió a adelantar a Boca. El increíble "blooper" de Alessandro Costacurta, quien le pegó a la tierra y permitió que el "Pato" la sacara con los pies, dejó el título a un paso.

El encargado del último remate fue Raúl Cascini, que ubicó la pelota en el ángulo superior izquierdo de un arquero que había elegido el otro lado y con el 3-1 se desató la emoción y la locura pintados de azul y oro.

– Formaciones –

Boca Juniors: Roberto Abbondanzieri; Luis Amaranto Perea, Rolando Schiavi, Guillermo Burdisso, Clemente Rodríguez; Matías Donnet, Sebastián Battaglia, Raúl Cascini, Diego Cagna; Guillermo Barros Schelotto (Carlos Tevez), Iarley.

Milan: Dida; Cafú, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Giuseppe Pancaro; Gennaro Gattuso (Massimo Ambrosini), Andrea Pirlo, Clarence Seedorf; Kaká (Rui Costa), Jon Dahl Tomasson (Filippo Inzaghi) y Andriy Shevchenlo.

Arbitro: Valentin Ivanov (Rusia). (Télam)