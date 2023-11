Macabi de Mendoza retiró su equipo de la Superliga de Básquet ante flagrante acto discriminatorio

El Club Israelita Macabi de Mendoza tomó la decisión de retirar a su equipo de la Superliga de Básquet ante un flagrante acto discriminatorio ocurrido durante un partido contra Atenas el 18 de octubre pasado y ante el tibio fallo del Tribunal de Disciplina de la Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza (FBPM).

En un comunicado, la institución judía de Mendoza informó: "Hoy, nosotros, el Club Israelita Macabi Mendoza, hemos decidido retirar de la competencia oficial el equipo de Superliga de Básquet en demostración del vergonzoso, triste y miserable fallo del Tribunal de Disciplina con respecto al antisemitismo sufrido el día 18/10/2023".

En ese sentido, aseguraron: "Hoy es un día muy triste para todos los que hacemos el Club Israelita Macabi y la Comunidad Judía de Mendoza. Hoy, después de más de 70 años compitiendo en los torneos oficiales de básquet de la Provincia, damos un paso al costado. Hoy es un día bisagra en la historia de nuestro club. Hoy es un antes y un después en la lucha contra la discriminación y el antisemitismo".

"Es nuestra responsabilidad -agrega el documento- como dirigentes bregar por la integridad física, moral e intelectual de todos los participantes de nuestra comunidad. Toda aquella persona que integre el club, tiene que estar orgulloso de hacerlo, sin temores, sin ser degradado o menospreciado por ninguna condición".

El pasado 18 de octubre se jugaba la 5° fecha de la Superliga en la que el Club Israelita Macabi recibió como local a Atenas Sport Club, pero el encuentro tuvo que ser suspendido faltando 1 minuto 18 segundos para el final por los cánticos discriminatorios de la hinchada visitante.

Los hinchas comenzaron cantando "los judíos tienen miedo", en alusión a la guerra en Medio Oriente tras la incursión del grupo Hamas en Israel y los posteriores ataques de ese país a la Franja de Gaza.

Las cánticos antisemitas fueron subiendo de tono hasta llegar a las amenazas, a punto tal que los de Atenas amedrentaron a sus rivales con "poner una bomba" en el club local, y siguieron luego con un escupitajo y fuertes insultos discriminatorios que recibió el jugador de Macabi Maximiliano Ríos, mientras que su compañero Andrés Berman salió en su defensa.

En principio, el Tribunal de Penas de la FBPM suspendió al jugador de Macabi Berman con 8 fechas y 16 partidos sin ejercer la capitanía de su equipo, mientras que a Atenas se le impuso la sanción de jugar como local por tres partidos y una multa de unos 600 mil pesos.

Voceros de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza le dijeron a Télam que "se repudia todo tipo de violencia, discriminación o acto vandálico que se dé dentro de un campo de deportes, y que atente contra los valores del deporte, en relación a las agresiones verbales que habrían sufrido los jugadores de Macabi".

"Después -agregaron- la FBPM es la que debe intervenir sobre si hay quita de puntos, si le suspenden la cancha, que es lo que han hecho con Atenas, desafiliación, etc. porque son autónomos. En el caso de las amenazas ya es una cuestión de la Justicia".

A su vez, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en su cuenta de X (antes llamada Twitter) manifestó: "Repudiamos cualquier acto de discriminación y violencia, como lo que sucedió con el Club Israelita Macabi, con quien nos solidarizamos. Mendoza promueve la armonía y el respeto. Demostramos constantemente que en nuestra provincia no hay lugar para estos hechos".

Por su parte, Nicolás Popón, presidente de la FBPM, no respondió los llamados de Télam.

Desde Macabi, aseguraron: "Hicimos todo lo humanamente posible para no llegar a este punto, agotamos todas las instancias legales y reglamentarias, explicamos en una reunión de presidentes que esto iba más allá de lo deportivo,y no fuimos escuchados".

Y sobre el retiro de su equipo de la Superliga de Básquet, explicaron que "esta decisión se centra en la falta de conciencia que se ha tenido sobre el hecho de discriminación, pasando por alto cualquier pena ejemplificadora a todos los responsables de que sucediera".

Y cerraron el comunicado: "Estamos inundados de dolor, de angustia y de impotencia, pero nuestro pueblo sabe de resiliencia. "Esto nos tiene que unir para volver más fuertes, pero hoy decimos ¡Basta! Nunca más es hoy!". (Télam)