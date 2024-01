Madelón busca definir el equipo titular de Gimnasia para visitar el viernes a Talleres de Córdoba

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Leonardo Madelón, con cuatro días de ensayo por delante, busca definir el once titular que visitará el viernes a Talleres en Córdoba, en la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En tanto, fuentes de la dirigencia de Gimnasia confirmaron a Télam que "se encuentra muy avanzada la negociación para sumar a defensor Federico Milo" y reforzar el lateral izquierdo, luego de la incorporación de Gustavo Canto (29) en este mercado de pases.

Milo, lateral izquierdo de 32 años, cuenta con el aval del entrenador Leonardo Madelón, quien lo dirigió en su paso por Unión de Santa Fe. El jugador llegaría con el pase en su poder a préstamo por 12 meses, tras su paso por Sport Boys de Perú en la ultima temporada, indicaron.

Vale recordar que para este inicio de torneo, Gimnasia no podrá contar el lateral Nicolás Colazo, autor del gol del elenco platense en el triunfo ante Colón, en el desempate por la permanencia en primera división, quien padece una pubalgia.

En tanto, los futbolistas del "Lobo" transitan la ultima semana de trabajo en el predio deportivo de Estancia Chica, con miras a su primer compromiso oficial de 2024.

Si bien Madelón evaluó variantes de esquemas tácticos en los encuentros de pretemporada ante Cerro Largo y San Lorenzo disputados en Uruguay, todavía se esperan definiciones a la hora de definir la zona de ataque.

Vale recordar que en este mercado de pases, con las incorporaciones de Franco Troyansky y Cristian Colmán, el DT sumó dos variantes en ataque: junto con Eric Ramírez, Rodrigo Castillo y el juvenil Ivo Mammini, buscarán su lugar para el debut ante Talleres.

En cuanto a una posible formación para visitar a la "T", el entrenador evalúa un esquema similar al que paró ante San Lorenzo en el encuentro de preparación en Uruguay por la Serie Río de La Plata, que el "Tripero" ganó por 1-0.

De esta manera, se perfila en defensa el ingreso de Juan de Dios Pintado por Guillermo Enrique, quien sufrió un esguince de rodilla derecha en Uruguay y tendrá de 6 a 8 semanas de recuperación para ser tenido en cuenta.

Matías Abaldo, quien se encuentra junto con el plantel Sub 23 de la Selección de Uruguay disputando el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de este año, será reemplazado ante Talleres por David Zalazar.

El equipo de Gimnasia para el debut en Copa de la Liga formaría con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Gustavo Canto; David Zalazar, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Franco Troyansky. (Télam)