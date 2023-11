Madelón hará dos cambios en Gimnasia para recibir el viernes a Atlético Tucumán

El plantel de Gimnasia realizó esta mañana una práctica de fútbol en el estadio de 60 y 118, y si bien no hay confirmaciones el DT Leonardo Madelón realizará dos variantes para recibir el viernes por la noche a Atlético Tucumán, y serán los ingresos de Luciano Gómez y Benjamín Domínguez.

El ingreso de Gómez será obligado en el lateral derecho por la lesión muscular de Guillermo Enrique, mientras que la otra variante es táctica.

Germán Guiffrey no se recuperó de su distensión y Madelón optó por un cambio más ofensivo, donde Nicolás Colazo bajará a la posición de lateral izquierdo y Domínguez se sumará a la zona del mediocampo, mientras que Rodrigo Gallo dejará la titularidad.

De confirmarse su ingreso, el juvenil Domínguez, de 20 años, retornará a la titularidad luego de cinco partidos, en donde ocupó un lugar en el banco de los suplentes. Su última participación en el once inicial fue en el clásico frente a Estudiantes.

Si bien Madelón hará un nuevo ensayo mañana, previo a la concentración del equipo, los titulares serían Tomás Durso; Luciano Gómez, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Luego de la derrota ante River (2-1) en el Bosque y la igualdad con Arsenal de visitante, Gimnasia buscará regresar a la senda de la victoria para intentar llegar con la permanencia asegurada a la última fecha.

Como local -en el ciclo Madelón- consiguió tres victorias (ante Vélez, Rosario Central y Argentinos Juniors) y la única caída fue contra el "millonario", tras haber realizado un muy buen partido e inclusive estar en ventaja en el primer tiempo. (Télam)