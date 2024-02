Madelón valoró el empate ante Estudiantes, y sostuvo que "fue un buen resultado"

Leonardo Madelón, entrenador de Gimnasia, valoró el punto conseguido al igualar 0 a 0 ante Estudiantes en el estadio del bosque platense y si bien reconoció que "el empate fue un buen resultado", aseguró que si el partiro se abría con el gol anulado "quizás la historia era otra".

"El empate termina estando bien porque hicimos cosas muy buenas y ellos también nos complicaron" dijo Madelón en conferencia de prensa.

A la hora de analizar el juego, se mostró satisfecho con el desempeño del equipo,aunque sostuvo que si el partdo se abría con el gol anulado a instancias del VAR, "quizás la historia era otra".

"No hay que llorar" manifestó el DT, quien agradeció a los jugadores y a los hinchas por todo el apoyo al reconocer que "todos disfrutaron el clásico y yo estoy conforme porque estamos en un equipo en formación", aseguró.

En tanto, sobre el gol anulado a Ivo Mamini, prefirio no generar pólemicas y solo invitó a repasar la jugada al manifestar que "en el fútbol cómo en la vida, el que se enoja pierde. Hay que estar tranquilos, porque mañana vamos a ver cosas positivas".

"Somos uno de los equipos que más corre y por eso están en duda las presencias de Colman y Castro, quienes tal vez no llegan al jueves porque vamos a cuidarlos para que no se resientan de sus respectivas lesiones", advirtió finalmente respecto del encuentro del jueves ante Instituto, de Córdoba, por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF)

(Télam)