Madelón y Domínguez, cara a cara, en un clásico que paraliza a La Plata

Leonardo Madelón, director técnico de Gimnasia y Esgrima, y Eduardo Domínguez, de Estudiantes, volverán a verse las caras en un clásico de la ciudad bonaerense de La Plata por segunda vez y la primera terminó con un empate en la Copa de la Liga del año pasado en el estadio "albirrojo", aunque será el octavo encuentro que los enfrente como entrenadores.

Domínguez, como técnico, está invicto ante Madelón. El historial marca dos triunfos del actual DT de Estudiantes y cinco empates. Las dos victorias fueron Belgrano de Córdoba 0 – Colón 1 e Independiente 1 – Arsenal 0.

La particularidad de este choque está en que se midieron en tres clásicos y todos culminaron empatados.

Un 1 a 1 y un 0 a 0 en el clásico santafesino y el último platense. Los dos empates los registran en un Huracán-Unión y en un Estudiantes-Central Córdoba.

En tanto el historial dirigiendo clásicos es favorable para Madelón. Hace diez clásicos que no conoce la derrota. La última caída fue precisamente en el 2009 ante el Estudiantes de Alejandro Sabella, que venía de ganar la cuarta Copa Libertadores y se impuso el "Pincha" por 3 a 0.

Luego, dirigiendo a Rosario Central, Unión, Platense y Estudiantes lleva diez sin perder y sin recibir goles en los últimos cuatro que dirigió.

El otro (fueron sólo tres) que jugó ante Estudiantes fue 1 a 1, partido que iba ganando por 1 a 0, con gol de Juan Cueva e igualó en el descuento Sánchez Prette.

En sus enfrentamientos contra Estudiantes en su carrera como entrenador suma quince partidos. Ganó sólo una vez, con Arsenal en la Liga Profesional 2022 por 2 a 1, igualó ocho veces y perdió seis. En uno de los empates, dirigiendo a Unión lo eliminó en la definición por penales en Copa Argentina. Acumula cuatro partidos sin perder.

Por su parte, Domínguez no tiene en su carrera un historial favorable en clásicos. Dirigió 14, ganó solo dos, empató siete y perdió cinco. Una de las igualdades fue en el clásico uruguayo por la Supercopa de ese país y ahí Nacional se consagró campeón superando al carbonero en los penales.

Sus dos triunfos fue como técnico de Huracán (1 a 0 a San Lorenzo) y de Colón (2 a 0 a Unión). Será el tercero como DT de Estudiantes. Perdió el primero a pocos días de haber asumido y se cortó una larga racha positiva de más de 13 años sin perder. El otro fue la igualdad 0 a 0 en el último choque.

Otro dato negativo fue en el clásico de Avellaneda. Perdió los dos que jugó y luego de caer por 1 a 0 en la Liga del 2022 presentó la renuncia. Como entrenador se midió con Gimnasia en seis oportunidades, de las cuales ganó dos (ambos como DT de Colón), empató uno y perdió tres.

En el único contacto que tuvieron con la prensa, en el post partido de la fecha anterior, Madelón declaró "el clásico es de la gente, hay que ser inteligentes, tienen buenos jugadores y un DT que conocemos bien. Hay que jugarlo a dientes apretados y vamos a intentar ganarlo".

“Los clásicos no hay que perderlos. Tenemos que abstraernos de cualquier tipo de distracción o presión. Estamos bien. Todos preparados”, sentenció el entrenador.

Domínguez habló de un fin de semana estresante para el fútbol argentino y afirmó "lo vamos a disfrutar, vamos a trabajar y vamos a estar concentrados. Es un partido importante, pero no es ni de vida ni de muerte. Yo la vida la dejo por mi familia, no por un partido de fútbol. Y creo que muchos también".

"Es un partido importantísimo que lo espera toda la ciudad. Se puede tomar como una final más, es una final para nosotros. Que no se confunda el 'vida o muerte' con que lo vamos a tomar a la ligera, no. Es el partido en el que el hincha quiere entrar a la cancha y nosotros vamos a representar a ellos", agregó.

Por último analizó: “no pongo excusas pero el partido anterior nos tocó a los pocos días de asumir y no nos fue bien. Hoy llevamos casi un año de trabajo, estamos más consolidados, más fuertes y queremos ir a demostrarlo".

(Télam)