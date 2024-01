Madrid será anunciada como escenario de la F1 a partir del 2026 ó 2027

La ciudad de Madrid será confirmada como futuro escenario de la Fórmula 1 partir del 2026 ó 2027, en un anuncio oficial que se realizará el 23 de enero, tal como lo había adelantado la presidenta de la Comunidad de esa ciudad española Isabel Díaz Ayuso en su discurso de fin de año.

"El 23 de enero habrá un anuncio sobre la F1", afirmó Díaz Ayuso en el último día del 2023 y si bien todavía es una "incógnita" si el futuro Gran Premio de Madrid de F1 será desde 2026 ó 2027, la semana próxima habrá oficialización, destacó el diario Marca.

El hecho de que Barcelona mantenga el contrato con la F1 para 2026 pone en cuestión la posibilidad de que la capital española integre el calendario oficial dentro de dos años, siempre y cuando la ciudad catalana no renuncie al acuerdo.

En principio, según trascendió, el contrato con Madrid sería por 10 temporadas, en las que habría un impacto económico anual de unos 400 millones por edición, es decir más de 4.000 millones, que la F1 dejaría de forma indirecta en Madrid.

"Es uno de los deportes más globales, con unos 210 millones de personas por Gran Premio en televisión, unos 140 a través de la televisión y otros 70 a través de la plataforma de F1 TV en su web oficial", agregó Marca.

Por su parte, Díaz Ayuso comentó ante la prensa que "es tal el sueño y la ilusión que no hay administración ni país que pudiera rechazar semejante proyecto", al tiempo que pidió cautela "hasta que no lo presentemos".

El futuro circuito de Madrid será semi callejero y bordeará el predio de Ifema (Instituto Ferial de Madrid), un campo de golf y la ciudad deportiva del club Real Madrid. (Télam)