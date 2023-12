Madrid volvería a ser sede de la Fórmula 1 después de más cuatro décadas

La ciudad de Madrid podría volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 y luego de más de cuatro décadas de no organizar esa competencia, desde que se corría en el histórico circuito de Jarama, en 1981.

En ese contexto, según reveló el periódico deportivo español Marca, el acuerdo entre el Consorcio Institución Ferial Madrid (IFEMA) y la empresa Liberty Media dueña de los derechos de la F1 "es un hecho aunque aún no se ha oficializado".

Durante el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera del 2023, trascendió el posible anuncio del futuro Gran Premio de España en el trazado madrileño de Ifema Valdebebas aunque "hay ciertos puntos que aun restan resolver" recordó Marca.

Entre los detalles a resolver figuran el del contrato que el circuito Barcelona-Catalunya tiene firmado hasta el 2026.

En ese caso, si España cambia su sede y la muda de Barcelona a Madrid, debería compensarse a los catalanes, que no están dispuestos a ceder el evento.

En el caso de concretarse el acuerdo para que Madrid vuelva a albergar la Fórmula 1 debería pagar un canon de 60 millones de euros a los que habría que añadir una cifra similar para remodelar al trazado donde se correrá el Gran Premio. (Télam)