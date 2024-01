Malatini, a un paso del Werder Bremen, no participaría del Preolímpico con la Sub-23 de Mascherano

El defensor Julián Malatini, quien integra la lista de 23 jugadores elegidos por el DT Javier Mascherano para el Preolímpico 2024, está a punto de ser adquirido por el Werder Bremen alemán y no participaría en el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París.

Malatini, de 22 años, abandonó ayer el predio de Ezeiza, donde el seleccionado nacional está concentrado. El equipo alemán quiere que el jugador de Defensa y Justicia se incorpore de inmediato, por lo que el plantel argentino debería viajar al Preolímpico de Venezuela con un jugador menos ya que la FIFA sólo autoriza cambios en la lista por lesión.

La AFA emitió hoy un duro comunicado contra Malatini y Defensa y Justicia. "La Asociación del Fútbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo Preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación".

"De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino. Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo", cierra el mensaje.

La nómina de jugadores se oficializó hace dos días con la presencia de Claudio Echeverri, jugador de River y de 18 años, quien se metió entre los 23 por la lesión de Pedro De la Vega (sufrió un desgarro).

El Preolímpico de Venezuela repartirá dos plazas para los Juegos de París 2024 y la Argentina debutará ante Paraguay el viernes 21 de enero; luego jugará ante Perú el miércoles 24; frente a Chile el martes 30 y contra Uruguay el viernes 2 de febrero.

(Télam)