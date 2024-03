Mammana está descartado y Jara en duda para integrar Vélez ante Rosario Central

El defensor Emanuel Mammana quedó descartado, mientras que el lateral derecho Leonardo Jara asoma en duda para integrar el equipo titular de Vélez Sarsfield en el partido del martes próximo con Rosario Central, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

El zaguero central, de 28 años, se retiró en la noche del sábado, a la finalización del primer período del cotejo con Atlético Tucumán (0-0), con un traumatismo en la rodilla izquierda.

Aun cuando el entrenador Gustavo Quinteros no lo definió es muy probable que Damián Fernández ocupe la plaza de primer marcador, al lado de Valentín Gómez.

Mientras tanto, el marcador de punta Jara, de 32 años y oriundo de Corrientes, dejó el campo de juego en el choque ante el ‘Decano’ por una molestia muscular y su presencia en el duelo ante Central es una incógnita.

En caso de que el ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors no logre recuperarse convenientemente su reemplazante será Joaquín García.

Vélez (12 puntos) y Rosario Central (11) se enfrentarán este martes a las 21.30, en el estadio José Amalfitani y con el arbitraje de Sebastián Martínez, en un partido de la jornada 9, zona A, de la Copa de la LPF. (Télam)