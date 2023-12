Mammana se despidió de River con una mención a Gallardo y los hinchas

El defensor Emanuel Mammana se despidió hoy con emoción de River Plate, a través de un mensaje en redes sociales, con menciones a Marcelo Gallardo, los hinchas y trabajadores del club.

"Hoy me toca despedirme de mi segunda casa. Sólo palabras de agradecimiento, especialmente para la persona que me dio la oportunidad de crecer como jugador y volver al más grande, Marcelo Gallardo", escribió Mammana en su cuenta de Instagram.

"Agradecer a cada utilero, cocinero, cuerpo médico, que hacen un trabajo increíble, y otro muy especial para cada hincha por el cariño y por el apoyo de siempre. Como ya lo dije acá, va haber un hincha más para toda la vida", finalizó el defensor central en su mensaje de despedida, el cual no contuvo referencias hacia el entrenador Martín Demichelis.

Gonzalo "Pity" Martínez, Claudio Echeverri, Nahuel Gallardo, Ezequiel Centurión y Leonardo Ponzio dejaron sus saludos a Mammana en los comentarios, mientras que los hinchas le brindaron palabras afectuosas.

Mammana, de 27 años, se inició en River e hizo su debut en el año 2014 de la mano de Gallardo. En julio de 2016 fue transferido a Lyon de Francia y un año después se hizo efectivo su traspaso a Zenit de Rusia. Luego de un paso fugaz por Sochi de Rusia, Mammana pegó la vuelta al club de Núñez en enero de 2022.

Si bien durante el año acusó algunas lesiones, el defensor central no fue tenido en cuenta por Demichelis en el tramo final, para los partidos decisivos de la Copa de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Por su parte, la institución "millonaria" comunicó la finalización del vínculo con el jugador y lo saludó en redes sociales: "¡Gracias por defender la camiseta!".

La salida de Mammana se suma a los históricos Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz (transferido a Flamengo de Brasil) y Jonatan Maidana, mientras se aguardan novedades por la continuidad de Bruno Zuculini (pretendido por Racing y Nacional de Uruguay) y Matías Suárez.

Por otra parte, la dirigencia riverplatense está atenta al delantero Lucas Alario, quien pretende finalizar su vínculo con Eintrach Frankfurt de Alemania, como consecuencia del escaso rodaje futbolístico que tuvo en la temporada.

Alario, de 31 años, también está en el radar de equipos brasileños y complican la chance de un posible regreso del atacante al club de Núñez. En ese caso, la voluntad del ex Colón de Santa Fe será clave para las posibilidades de River. (Télam)