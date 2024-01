Manchester United, con Garnacho y Martínez de titulares, ganó y se clasificó a octavos de la FA Cup

Manchester United, con Alejandro Garnacho y el campeón del mundo Lisandro Martínez desde el inicio, venció 4-2 a Newport, equipo de la tercera división de Inglaterra, y se clasificó hoy a los octavos de final de la FA Cup.

Más allá del abultado resultado final no fue un partido sencillo para los dirigidos por el neerlandés Erik ten Hag, que rápidamente se pusieron en ventaja con los goles del portugués Bruno Fernandes (7 m. PT) y Kobbie Mainoo (13 m.). Sin embargo, con el correr de los minutos y con la victoria parcial, el United comenzó a relajarse y Newport no perdonó.

El inglés Bryn Morris acortó distancias a los 36m. de la primera parte y, en el comienzo del segundo tiempo, el galés Will Evans (2 m.) puso el 2-2.

El alivio llegó recién a los 23 minutos, cuando apareció el brasileño Antony para torcer nuevamente el marcador en favor del Manchester. Y, ya en tiempo cumplido (49 m.) el dinamarqués Rasmus Hojlund convirtió el 4-2 final.

Ahora los "Red Devils" enfrentarán en octavos de final al ganador del partido entre Bristol City y Nottingham Forest, que tendrá repetición, tras el empate 0-0 del pasado viernes.

En otro de los duelos destacados de la jornada, Liverpool, sin el campeón del mundo Alexis Mac Allister, goleó 5-2 a Norwich, equipo que milita en el Championship (segunda división).

Curtis Jones (16 m. PT), el uruguayo Darwin Núñez (28 m. PT), el portugués Diogo Jota (8 m. ST) y los neerlandeses Virgil van Dijk (18m. ST) y Ryan Gravenverch (50m.ST) convirtieron los goles para el equipo dirigido por el alemán Jürgen Klopp, quien el pasado viernes anunció que dejará el club cuando finalice la temporada.

Ben Gibson (22 m. PT) y el español Borja Sainz (24 m. ST) descontaron para el Norwich.

En octavos, el Liverpool enfrentará al ganador del encuentro entre Watford y Southampton, que jugarán un nuevo encuentro, tras igualar hoy 1-1.

Más temprano, Wolverhampton venció por 2-0 a West Bromwich, en un partido que estuvo suspendido por incidentes en la tribuna del Bromwich, que comenzaron poco después del segundo gol de los visitantes. La Policía y los agentes de seguridad tuvieron que intervenir y, en medio de la confusión general, el árbitro envió a los jugadores de vuelta a los vestuarios.

Tras controlar la situación, el partido se reanudó 38 minutos más tarde y los Wolves cerraron el triunfo.

Los resultados de hoy por los 16vos. de final de la FA Cup: West Bromwich 0 – Wolverhampton 2; Watford 1 – Southampton 1; Liverpool 5 – Norwich 2 y Newport 2 – Manchester United 4.

Mañana jugarán por la misma instancia: Blackburn – Wrexham (16.30).

FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo con 152 años de historia, tiene como máximo ganador a Arsenal (14). (Télam)