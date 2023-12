Manchester United vetó a la prensa que reveló la crisis del vestuario

Manchester United vetó hoy el ingreso a la conferencia de prensa del entrenador Erik ten Hag a los medios que revelaron la crisis que atraviesa el vestuario.

Los periodistas de los medios Sky Sports, ESPN, Manchester Evening News y Mirror fueron excluidos después de informar que algunos jugadores no estaban contentos con el DT neerlandés.

El club explicó que la decisión fue porque no brindaron la posibilidad de tener un derecho a réplica oficial.

"Estamos tomando medidas contra varios medios. No por publicar noticias que no nos gustan, sino por hacerlo sin contactarnos primero para darnos la oportunidad de comentar, cuestionar o contextualizar", detalló el comunicado del United.

Luego, en conferencia de prensa, ten Hag aseguró que los periodistas "deberían" haberlo contactado y "no andar publicar" artículos a sus "espaldas". "Eso no es lo correcto", reclamó el entrenador.

El neerlandés desmintió la crisis del vestuario y aseguró que se siente apoyado por el plantel.

"No la hay. En cada equipo siempre hay jugadores que juegan poco o nada y que están menos contentos. Pero no hay ningún problema. Hay muchos rumores pero eso no significa que nos estemos distrayendo", remarcó.

Manchester United, que está séptimo en la Premier League con 24 puntos, recibirá mañana (con Alejandro Garnacho) a Chelsea, de Mauricio Pochettino y Enzo Fernández, desde las 17:15 en uno de los partidos más atractivos de la fecha 15. (Télam)