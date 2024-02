"Manu" Lanzini, ausente en el Superclásico, apoyó a sus compañeros en las redes sociales

El mediocampista de River Plate Manuel Lanzini, quien no será parte del Superclásico, apoyó hoy a sus compañeros a través de las redes sociales, en las horas previas al choque ante Boca en el Más Monumental.

Lanzini dedicó dos historias en su cuenta oficial de Instagram y en una de ellas escribió: "Vamos banda todos juntos", sobre una fotografía del último triunfo de River ante Boca en La Bombonera, en la Copa de la Liga 2023.

El ex volante del seleccionado argentino se lesionó el pasado 20 de enero durante el partido ante Pachuca de México, en plena pretemporada, cuando sufrió un desgarro. Desde entonces no pudo volver al primer equipo.

Lanzini trabajó detenidamente en la última semana para obtener el alta médica, pero no lo consiguió y se espera que sea tenido en cuenta para la próxima jornada. (Télam)