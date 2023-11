Mariano Herrón programa dos prácticas de fútbol y prueba variantes para jugar ante Estudiantes

El entrenador de Boca Juniors, Mariano Herrón, llevó a cabo esta mañana en el predio de Ezeiza dos prácticas de fútbol ante la Reserva, donde probó variantes para jugar el próximo miércoles ante Estudiantes de La Plata en Córdoba por una de las semifinales de la Copa Argentina.

El primer equipo que igualó 0 a 0 formó con Sergio Romero; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Weigandt; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude y Valentín Barco; Lucas Janson y Darío Benedetto.

El otro conjunto que venció 1 a 0 -con gol de Norberto Briasco- se alineó con: Romero; Pablo Velurtas, Facundo Roncaglia, Aaron Anselmino y Nicolas Stepanovitch, Jabes Saralegu, Diego González, Juan Ramírez y Vicente Taborda, Luca Langoni y Briasco.

En los ensayos de hoy no participaron Marcos Rojo, Marcelo Saracchi, Nicolás Figal, Guillermo "Pol" Fernández y Miguel Merentiel para bajar las cargas.

Tampoco estuvo en la práctica de fútbol el peruano Luis Advíncula, que se incorporó luego de jugar con su Selección ante Bolivia. Como llegó a la segunda tarjeta amarilla, no podrá estar el próximo martes ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y por eso fue liberado de su seleccionado.

En tanto, "Equi" Fernández y Frank Fabra continúan con la recuperación de sus respectivas lesiones. El primero tiene chances de jugar el miércoles. El panorama del colombiano es más difícil, aunque aún no lo descartan.

El uruguayo Edinson Cavani tendrá el fin de semana libre con permiso del cuerpo técnico. Se entrenó los dos días que el plantel tuvo descanso, martes y miércoles pasados, y ahora fue licenciado. Está descartado para el partido del miércoles ante Estudiantes, por un desgarro en el recto anterior izquierdo.

El plantel "Xeneize" volverá a las prácticas mañana desde las 9 en Ezeiza y el martes por la tarde viajará en vuelo chárter rumbo a la ciudad de Córdoba. Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata por una de las semifinales de la Copa Argentina el miércoles desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes.

(Télam)