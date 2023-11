Mario Bolatti recordó el gol que le anotó a Uruguay, que lo "marcó para siempre"

(Por Gabriel Fernández).- Mario Bolatti, aquel mediocampista de andar elegante que surgió en Belgrano de Córdoba, que brilló en Huracán y el exterior y que hoy ya está retirado del fútbol tras un breve paso el año pasado por General Paz Juniors, escribió una de sus páginas doradas a nivel personal en un Argentina-Uruguay de eliminatorias, al marcar gol de la clasificación al Mundial de Sudáfrica, aunque a diferencia de lo que sucederá mañana, ese partido se dio en el mítico Centenario de Montevideo.

Transcurría noviembre de 2009, es decir catorce años hacia atrás, y la Selección argentina conducida nada menos que por Diego Armando Maradona tenía la difícil misión de sellar el pasaporte hacia Sudáfrica 2010 en tierras charrúas.

Y el "Flaco" Bolatti ingresó al promediar el segundo tiempo, marcó el gol del triunfo y la clasificación. Incluso su aporte goleador dio paso a aquella famosa frase del por entonces Diego entrenador: "la tenés adentro".

"Fue algo especial y único para mí, algo que va a quedar en mi recuerdo para el resto de mi vida y, además, siempre se recuerda en el ambiente futbolero cuando se viene un clásico con Uruguay. Sin dudas fue el gol más especial e importante de mi carrera", le comentó Mario Bolatti a Télam.

"No digo que hubo un antes y un después de ese gol, pero sí que me marcó porque a Argentina siempre le costó ganarle a Uruguay como visitante y, además, nos dio la clasificación al mundial", agregó.

"Venía de un paso importante por el fútbol de Europa y estaba pasando un momento bárbaro en Huracán y hacía poco que me habían convocado por primera vez a la selección y ese gol me llevó al participar del mundial 2010 que fue una experiencia increíble, más allá que nos quedamos en cuartos de final", sumó el cordobés.

A la hora de opinar sobre la Selección actual, arrasadora y cautivante campeona del Mundo, Bolatti afirmó que "está claro que hoy todos nos sentimos identificados con esta selección que nos dio una alegría muy grande a todos los argentinos y que cada vez juega mejor, pero yo me entusiasmé de movida porque vi ciertos movimientos y asociaciones que ya indicaban cuál era la idea a buscar y que tiene mucho que ver con mi manera de ver y sentir el futbol".

Luego, el exmediocampista central tampoco dudó en señalar que "si bien no me quiero meter en comparaciones, creo que está selección es la mejor de la historia con muchas variantes y una generación, con la que rodeamos a Messi, que nos va a seguir dando alegrías y títulos".

Por último, el "Flaco" de La Para, Córdoba, se refirió a los futbolistas que la rompen con la celeste y blanca en su posición natural de "5".

"Me encanta como juega Enzo Fernández, un pibe de gran visión y versatilidad, y la conexión que tiene con Alexis Mac Allister que es donde se arma gran parte del juego del equipo. Y Leandro Paredes es del estilo con el cuál me identifico por lo que era mi forma de jugar", cerró el cordobés. (Télam)